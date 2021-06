Edrick Menjívar: "Me quedan 17 días más de recuperación, estoy haciendo todo para poder estar en Copa Oro"

El arquero Edrick Menjívar habló de su recuperación de una fractura de su mano izquierda y confía que estará con la Selección de Honduras en la Copa Oro 2021. Además, dijo que hay grupo para pelear la final del máximo evento de Concacaf.

Menjívar se lesión con la Bicolor en la gira por Estados Unidos para disputar el Final Four. No fue parte de la plantilla que enfrentó en amistoso a México en Atlanta porque se sometió a una cirugía.

"Me quedan 17 días más. El viernes me quitan el yeso y de allí en dos semanas me retirarían tres pines que tengo allí. Aquí estoy haciendo magnetoterapia para acelerar la recuperación. Esperemos que en tres semanas estemos aptos para entrenar", inició contando en conferencia de prensa.

Pese a la lesión, Edrick se mantiene positivo y confía que será parte del listado final para la Copa Oro.

"Siento que sí, estoy haciendo todo el esfuerzo para poder estar (en Copa Oro). El profe creo que ya tiene una idea de lo que quiere. Le lesión me afectó a nivel personal para entrenar y seguir en ritmo, creo que la competencia con Luis es muy buena, interesante, nos llevamos bien y tratamos de exigirnos al máximo para que el que juegue lo haga bien en beneficio de la Selección".

Le preguntaron si después de recuperarse considera que estará para pelearle la titular a Luis "Buba" López.

"Sabemos que la disputa es complicada, el nivel de Buba y lo que es para la Selección, lo que se ha ganado, tiene un nombre aquí, ha hecho las cosas bien y hay que respetar eso".

Sobre la posibilidad de jugar los Olímpicos:

"La lesión me ha afectado de poder entrenar, pero ya la otra semana podré hacer lo físico. No creo que me haya afectado tanto. El arco de la Sub-23 está bien cubierto, Alex (Güity) es un gran arquero, no tengo da de eso y estoy seguro que va a hacer un buen papel en Tokio".

Lo que le pide Fabián Coito:

"Hoy por hoy el arquero tiene que saber jugar con los pies, darle buena salida al equipo. El profe nos exige eso, ser un jugador más en ataque cuando se pueda, tener visión de juego, liderazgo y ordenar al equipo. Lo que nos enseña nos ayuda a crecer más como poteros".

Lo que ha mejorado la Selección:

"Creo que hemos logrado un orden, un alto nivel de concentración, de juego y de intensidad. Siempre hay cosas por mejorar, pero esta Liga de Naciones nos dejó una grata impresión de que ele quipo nunca perdió el orden, siempre estuvimos a la altura, competimos y de allí a seguir creciendo y mejorando para lo que se viene".

¿Para qué están en Copa Oro?

"Uno siempre quiere estar aquí entrenando y compitiendo. Para esta Copa Oro la Selección está para pelear la final. Hay un gran equipo, gran entrenador y estoy seguro que en este torneo se van a demostrar cosas muy importantes".