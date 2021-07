¿Se puede viajar? ¿Habrá afición? La situación que se vive en Canadá para debut eliminatorio de Honduras

Después de mucha incertidumbre sobre si el partido Honduras-Canadá se disputaría en casa o en Estados Unidos, la Federación de Fútbol canadiense junto a la Concacaf han confirmado que el partido eliminatorio ante la bicolor rumbo a Qatar será en la ciudad de Toronto el 2 de septiembre.

Lo complicado ahora para las autoridades de la Fenafuth son todos rquisitos en los trámite que están realizando para poder ingresar a dicho país, ya que las fronteras están cerradas y es obligatorio realizar una cuarentena de 14 días.

Según ha podido conocer DIEZ, la Federación de Fútbol de Honduras está gestionando un permiso especial correspondiente de ingreso, mismo que también les permita poder evitar realizar la cuarentena de 14 días.

Desde marzo de 2020, Canadá ha mantenido sus fronteras cerradas para todos los viajeros extranjeros, sin embargo, eso está a punto de cambiar, ya que el gobierno canadiense anunció las fechas en las que volverá a permitir el acceso a los viajeros estadounidenses y al resto de los extranjeros.

LOS CLUBES REGRESAN A JUGAR A CANADÁ

Los Azulejos, club de las Grandes Ligas obtuvo una exención a las restricciones fronterizas impuestas por Canadá con motivo de la pandemia.

Los Azulejos habían pedido al gobierno federal que les permitiera volver al Rogers Centre desde el 30 de julio, y querían una respuesta desde el pasado viernes y lo lograron.

“Después de dos años fuera, los Azulejos de Toronto vuelven finalmente a su casa en Canadá a partir del 30 de julio”, destacó el equipo en un comunicado.

HONDURAS JUGARÍA SIN AFICIÓN CATRACHA



La Federación de Canadá no ha hecho oficial si a la fecha cuanta con el permiso del gobierno para poder jugar este duelo eliminatorio con público, pero en caso de ser así, los hinchas catrachos que no están residiendo ahí, no podrán ingresar.

Si bien es cierto, no es una gran cantidad de hondureño que hace este largo viaje, pero los que quisieran hacerlo no podrían estar para el partido, ya que la frontera se abriría cinco días después de desarrollado el encuentro.

El pasado lunes 19 de julio, el gobierno de Canadá anunció que a partir del 9 de agosto, los ciudadanos estadounidenses totalmente vacunados podrán ingresar al país y que el 7 de septiembre, se reabrirán las fronteras a todos los viajeros extranjeros.

El país del norte comenzó a suavizar sus restricciones a principios de este mes, permitiendo que los ciudadanos canadienses y residentes legales permanentes completamente vacunados ingresaran al país sin ponerse en cuarentena. No obstante, aún se solicita una prueba negativa antes de entrar y otra una vez que ya estén en el país.



¿Qué restricciones de ingreso seguirá teniendo Canadá?

Las autoridades señalaron que el requisito de cuarentena de 14 días no se aplicará a partir del 9 de agosto para los viajeros ciudadanos estadounidenses que se encuentren completamente vacunados con alguna vacuna contra el coronavirus aprobada para su uso en Canadá Pfizer/BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y Oxford/AstraZeneca.

Cabe mencionar que para poder ingresar al país, los ciudadanos estadounidenses deberán haber recibido la última dosis de la vacuna al menos 14 días antes de entrar a Canadá



Los ciudadanos estadounidenses que deseen viajar a Canadá aún deberán:

-Proporcionar información relacionada con el covid-19 a través de ArriveCAN (aplicación o portal web), incluida la prueba de vacunación antes de partir hacia Canadá.

-Cumplir con los requisitos de las pruebas previas a la entrada.

-Estar asintomático al llegar.

-Tener una copia en papel o digital de su documentación de vacunación en inglés o francés (o traducción certificada, junto con el original) lista para mostrársela al funcionario del gobierno que la solicite.

-Los niños no vacunados que viajan con padres vacunados no tendrán que ponerse en cuarentena. No obstante, deberán evitar las actividades grupales, incluidas las escuelas y las guarderías.



¿Quién puede entrar en Canadá durante la pandemia de COVID-19?

Los últimos datos publicados por el gobierno canadiense indican que en estos momentos pueden viajar y entrar en Canadá únicamente:

- Los ciudadanos canadienses.

- Los residentes permanentes de Canadá.

-Los pasajeros que no necesitan obtener una visa de residente temporal y sus familiares directos.

-Pasajeros con un documento de viaje de refugiado.

-Los ciudadanos extranjeros, incluidos los ciudadanos de los Estados Unidos, solo si son elegibles.