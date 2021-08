Alberth Elis: "Si ganamos en casa y sumamos afuera, los números te darán para ir al Mundial"

Follow @GustavoRocaGOL

Alberth Elis es la gran baja de Honduras para encarar el inicio de las eliminatorias mundialistas a Qatar 2022. El seleccionado catracho, que recién fichó por el Burdeos de Francia, se está recuperando de su lesión, misma que sufrió con la "H" en Copa Oro.

VER MÁS: La cuarteta arbitral del Canadá-Honduras en el BMO Fiel de Toronto

El delantero exBoavista de Portugal, habló con DIEZ desde Burdeos, Francia, y valoró el inicio de este camino que irá a dar a la Copa Mundial de la FIFA del próximo año. Elis asegura que Honduras deberá de sumar puntos como visitante.

"Lo primero es tratar de no perder puntos en casa, es lo más importante, y es bueno ganar en casa y cada punto afuera cuenta, pero hacerse de los tres puntos como local y después buscar puntos afuera. No te voy a decir algún número de puntos, pero si lo hacemos así, si ganamos en casa y sumamos afuera, los números te darán para ir al Mundial", dice con franqueza.

Consultado sobre a quién ve como su sustituto ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos, con la humildad que lo caracteriza, asegura que ningún futbolista es indispensable en la selección que dirige Fabián Coito.

"Como mi sustituto no porque no hay indispensables en el fútbol, cuando uno no está hay otros que lo pueden hacer y todo sigue igual o mejor. El profesor Coito va a decir quién va a estar ahí, pero pienso que hay muy buenos jugadores que tienen capacidad y que lo han demostrado ya en la liga o afuera. Quien juegue, que lo haga bien y que lo importante es que la selección pueda sacar puntos y así comenzar de la mejor manera esta ruta hacia Qatar", dice.



Alberth Elis, que dentro de dos semanas se integrará a sus compañeros para hacer fútbol con el club de la Ligue 1 de Francia, aduce que espera estar con Honduras en las fechas de octubre. "Primeramente Dios esperemos que sí, que todo marche bien y poder estar al 100% para octubre".

ESTÁ AL TANTO DE LA "H" Y DE QUIOTO

Alberth Elis dice que mantiene comunicación con Romell Quioto, de quien espera siga demostrando su buen nivel en este comienzo de eliminatoria. "Todos sabemos el nivel que Quioto tiene, es un gran jugador y esperamos que pueda hacer las cosas bien como las viene haciendo en la selección, no tengo ninguna duda que lo va a demostrar en estos partidos con la selección".

Tiene conversaciones con sus amigos de selección. "Siempre me comunico con él, con el Choco, con Jonathan Rubio, todos están motivados con comenzar y hacer las cosas bien. No van a ser partidos fáciles, hay una buena selección y como todo delantero esperamos anotar goles en este tipo de partidos".

Finalmente, en la charla con DIEZ, reconoce que: "He podido hablar con el profesor Coito y con el preparador físico Sebastián Urrutia. Siempre les informo cómo va mi recuperación".