¿Crees que Honduras conquiste su primer triunfo en esta eliminatoria ante Estados Unidos?

El panorama es complejo, pero la posibilidad es grande. Honduras recibirá a Estados Unidos el miércoles por la tercera fecha de las eliminatorias a Qatar en el estadio Olímpico de San Pedro Sula.

Esta será la primera vez que la Bicolor jugará con afición en su casa desde el 17 de noviembre del 2019 que culminó el final de la primera etapa de Fabián Coito como entrenadorde la H.

VER: Así está la boletería para el Honduras-Estados Unidos en el Olímpico

De igual manera, será el primer juego como local de la Selección Nacional en una eliminatoria desde que albergó el emocionante partido ante México (3-2) el 10 de octubre de 2017 que nos dio el boleto al repechaje para el Mundial de Rusia 2018 el cual perdimos ante Australia.

Honduras llega a este encuentro tras un verano de sube y bajas, pues realizó una gran participación en la Nations League en junio donde se midió ante su próximo rival (cayó 1-0 en semifinales), pero desarrolló una discreta Copa Oro. Sin embargo, dejó buenas sensaciones luego del empate ante Canadá el jueves, pero estas se esfumaron al igualar sin goles ante El Salvador el domingo.

VER: Esta es la lista de convocados de Estados Unidos ante Honduras

De esta manera, la H llega obligada a ganar el miércoles ante las barras y las estrellas, cuya selección ostenta de los mismos puntos de su similar y siembra muchas dudas respecto a sí podra evitar una catástrofe en el Olímpico donde no ganan desde el 2009.

La Bicolor retorna a su casa con la sensible baja de Alex López, ausencia notable en el juego anterior, y un Edwin Rodríguez entre 'algodones' tras salir con un golpe en el peroné izquierdo que genera dudas sobre si jugará o no. Del otro lado, los gringos no contarán con tres de sus estrellas titulares: Gio Reyna y Sergiño Dest por lesión, mientras que Weston McKennie por violar protocolos anticovid.

Tras lo relatado, ¿vos qué crees aficionado catracho? ¿Puede Honduras conquistar su primer triunfo en esta eliminatoria ante Estados Unidos?