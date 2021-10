Honduras perdonó a una Costa Rica que se encomendó a Keylor Navas para sacar renta del Olímpico

Follow @GustavoRocaGOL

Honduras perdonó a Costa Rica y erró nuevamente en casa. El equipo de Fabián Coito falló y el técnico uruguayo suma un déficit de resultados bastante significativo al frente de la selección hondureña. Un agrio 0-0 fue el "fruto" que a la vez complica a los nuestros e su lucha por ir al Mundial de Qatar 2022.

VER MÁS: Tabla de posiciones + Calendario del Octagonal de Concacaf

Y es que la "H" sigue fallando mucho, se pierde en el trayecto del juego, entra en letargos que le consume el fútbol y los tiempos y al final, cuando quieren reaccionar es muy tarde. A pesar del pésimo empate en el Olímpico Metropolitano, el equipo nacional mostró buenos rasgos que al final, lastimosamente, no le sirvieron.

Sí hay que decir que a los dirigidos por el colombiano Luis Fernando Suárez tuvieron un santo al que le rezaron y ese fue san Keylor Navas, el arquero del PSG salvó al menos tres claras de gol que lo pusieron a trabajar bajo los palos.

El partido comenzó muy cuesta arriba para la bicolor, pues Costa Rica encimó y muy en serio en el primer tiempo. Quisieron herir y metieron a Luis "Buba" López en aprietos con momentos de apremio.

Rigo Rivas no anduvo en su mejor partido y desperdició una clara frente a Keylor Navas. FOTOS: Nepatalí Romero, Yoseph Amaya y Melvin Cubas (Grupo OPSA).

Costa Rica llegó con más determinación al minuto 2' luego de un centro de Ricardo Blanco. El jugador del Saprissa centró preciso y llegaba Jonathan Moya a definir el primero ante el despiste de Denil Maldonado y Maynor Figueroa, pero el tico estaba claramente en posición adelantada.



Al 9' los ticos seguían arreciando el marco hondureño. Consiguieron un tiro de esquina e increíblemente quien marcaba al gigantón Kendall Waston era Diego Rodríguez; le daba al ombligo. El espigado central se las ingenió y sacó un testarazo que obligó a Luis López a volar por los aires y evitar el gol costarricense.

La etapa de inicio comenzó arreciendo la Tricolor, pero Honduras poco a poco fue tomando la manija del mismo mediante avances por los costados con Alberth Elis y Bryan Moya. Y fue precisamente Elis que lo intentó al 26' cuando dominó la redonda de buena forma, bailoteó en el área y se perfiló para disparar de pierna derecha pero su remate fue defectuoso.



Honduras jugó mejor los últimos compases del primer tiempo. Al 44' y 45+1' se pudo abrir el marcador pero al defensiva costarricense estuvo impasable, Kendall Waston y 'Pancho' Calvo se impusieron y pudieron orden. Así se fueron los primeros 45 minutos.

El show de Keylor Navas en el segudo tiempo



Ya para el complemento, Luis Fernando Suárez apostó por hombres de ataque y metió a Jimmy Marín y Luis Díaz, pero no gravitaron. Deambularon por el campo porque Honduras dominó la posesión del esférico.

El capitán Maynor Figueroa estuvo muy atento y se complementó muy bien con Denil Maldonado. FOTOS: Nepatalí Romero, Yoseph Amaya y Melvin Cubas (Grupo OPSA).

Al 48' Alex López entró al área ajena y quedó perfilado para rematar pero por quedar esperando una falta a favor le comieron el mandado y desaprovechamos una ocasión importante para herir a los ticos.



Cuando el reloj indicaba el minuto 50' Rigo Rivas, que no estuvo fino y no merece ser titular, perdonó. El 'bambino' se acomodó cuando miró que venía un pase de Alberth Elis, no obstante, su remate no inquietó a Navas.



Y aquí comenzó el show de Keylor Navas... el portero del París SG ahogó el grito de gol en el estadio Olímpico. Al 80' ya estaba Eddie Hernández en la cancha y fue el que más la tuvo en solamente 10 minutos.



El 'Cañonero' remató de cabeza pero San Keylor se interpuso en el camino ante la mala marca de Ronald Matarrita y evitó la caída de su cabaña. Luego al 84' Kervin Arriaga erró después que Diego Rodríguez enviara un centro vía lanzamiento libre al área y de cabeza perdonó.

Alberth Elis salió como titular en el duelo ante Costa Rica pero fue sustituido en el segundo tiempo. FOTOS: Nepatalí Romero, Yoseph Amaya y Melvin Cubas (Grupo OPSA).

Y finalmente, al 88' nuevamente Keylor Navas. Honduras consiguió un tiro libre frontal al marco que ejecutó Kervin Arriaga pero el portero tuvo que volar por los aires y así resguardar nuevamente su portería y decidir que el partido iba a finalizar 0-0...



FICHA DEL HONDURAS vs COSTA RICA



7 de octubre del 2021. Juego por la cuarta jornada del Octagonal Final de la eliminatoria de Concacaf rumbo a Qatar 2022.



(0) HONDURAS - Luis López; Andy Najar, Denil Maldonado, Maynor Figueroa, Diego Rodríguez; Kervin Arriaga, Deiby Flores (Boniek García, 67'), Rigo Rivas (Luis Palma, 55'), Alex López (Ángel Tejeda, 81'), Alberth Elis (Eddie Hernández, 67'); Bryan Moya (Edwin Rodríguez, 67').



Suplentes: Edrick Menjívar, Marlon Licona, Johnny Leverón, Marcelo Pereira, Kevin Álvarez, Danilo Acosta, Carlos Pineda, Edwin Rodríguez, Boniek García, Luis Palma, Eddie Hernández, Ángel Tejeda.



DT: Fabián Coito (URU)



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: No hubo.



Tarjetas rojas: No hubo.



(0) COSTA RICA - Keylor Navas; Ronald Matarrita (Bryan Oviedo, 81'), Kendall Waston, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Ricardo Blanco; Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Johan Venegas (Jimmy Marín, 46'), Joel Campbell (José Ortiz, 87') y Jonathan Moya (Luis Díaz, 46').



Suplentes: Aaron Cruz, Leonel Moreira, Juan Pablo Vargas, Keysher Fuller, Bryan Oviedo, Bryan Ruiz, Randall Leal, Orlando Galo, Jimmy Marín, Luis Díaz, Youstin Salas y José Guillermo Ortiz.



DT: Luis Fernando Suárez (COL)



Goles: No hubo.



Tarjetas amarillas: Ricardo Blanco 70', Bryan Oviedo 83'.



Tarjetas rojas: No hubo.



**



Estadio: Olímpico, San Pedro Sula



Árbitro: Mario Escobar (Guatemala)