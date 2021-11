Jorge Salomón anuncia cambios en el fútbol de Honduras, confirma a Bolillo hasta 2026 y habla sobre los derechos de TV

El presidente de la Federación Nacional Autónoma de Honduras, Jorge Salomón, ha dado la cara como máxima autoridad en la Selección Nacional y brindado desde el extranjero una amplia entrevista a DIEZ en donde habló abiertamente sobre su futuro en este ente que rige el fútbol catracho, lo que sigue para la Bicolor tras su debacle en la octagonal camino a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Salomón sabe que su administración está en el ojo del huracán y cuestionada duramente por dos eliminatorias en donde no se clasifica al Mundial, además de su capacidad para tomar decisiones.

Durante la amplia conversación, Salomón no comparte que la contratación de Fabián Coito fue un error, habla que se lograron objetivos, pero que el proceso no siguió como las cosas estaban establecidas producto de la pandemia.

Además, aclaró temas contractuales de Hernán ‘Bolillo’ Gómez, quien llegó al equipo para sustituir a Coito y su apuesta por continuar en el puesto como presidente de la federación.

Momentos difíciles para el fútbol hondureño, ¿Qué valoraciones ha sacado de este fracaso rumbo a Qatar 2022?

Tenemos que reflexionar sobre muchas cosas que se han hecho y que estamos haciendo como rutina en el fútbol hondureño. En los últimos años nos ajustó para ir a dos mundiales, pero ya debemos hacer cambios estructurales para ir a otros mundiales y esto es a nivel general. Hay que apostar por cosas diferentes en varios aspectos y desde el punto de vista deportivo tomar todo tipo de medidas para hacer los cambios pertinentes sobre lo que creemos debe venir hacia adelante y necesitamos el compromiso de todos, desde directivos, jugadores y no es que no lo hemos tenido, pero queremos que todos tengan ese deseo de estar en la selección, eso de morirse por vestir la camisa de la H y ajustar todo para transformar lo que viene.

Ha tocado dos temas importantes y uno de ellos es que menciona cambios estructurales ¿a qué se refiere específicamente porque siempre en una eliminación lo escuchamos y no se hace nada?

A nivel deportivo tenemos que respaldarnos en profesionales para tomar decisiones en la Federación y acá vamos a trabajar en conjunto con el Comité Ejecutivo y la Comisión de Selecciones para proponer algunas cosas y son pasos que se deben dar como fútbol moderno para pensar en cosas importantes hacia el futuro.

¿Se refiere a que ustedes como dirigentes eligen entrenadores y si bien son personas conocedoras de fútbol, no son expertos y buscan un director deportivo que decida?De eso estamos hablando. Son pasos que se deben dar, ya habíamos dado alguno, pero la persona que elegimos lo contrató FIFA y ahora hay que retomar la búsqueda de esa figura que nos ayude en esta parte deportiva en la que debemos ir tomando decisiones.

¿Quién era la persona que ustedes habían elegido para el puesto?

Jorge Jiménez. Él venía como Director de Desarrollo y tenía proyección para tomar toda la parte deportiva de la Federación, pero bien por él porque por su capacidad logró otro puesto. Ahora en reunión como Comité Ejecutivo se va a platicar esto con la Comisión de Selecciones.

¿Eso les afectó en el nombramiento de Fabián Coito que no era el técnico ideal para Honduras y por eso ahora buscarán un experto?

Apuntar los dedos así no me gusta. Fabián vino a hacer su trabajo y hasta mitad de año iba tratando porque recordemos que estábamos peleando por una hexagonal y se hizo el trabajo correcto en el tema de ranking, Copa de Naciones y lograr esos resultados que nos pusieran en posición de competir, pero como todo en la vida, esto debe llevar procesos y creo que en el tiempo de trabajo deben estar involucrados otros actores en los procedimientos donde laboran los cuerpos técnicos y estas son cosas normales que se dan en las federaciones de todo el mundo.

¿Entonces no considera que nombrar a Coito fue un error?

Es difícil. No me gusta mencionarlo como un error. ¡Ehhh! Fabián vino a hacer su trabajo, las cosas no salieron y nosotros debemos ajustar algunas cosas en lo interno y no solo es verlo así, nada más, porque cuando se clasifica lo hacemos todos y cuando nos eliminan, nos eliminamos todos. Debemos estar conscientes. Ahora hay que pensar en el futuro, en el 2026, y para eso debemos potenciar nuestro fútbol porque en la eliminatoria anterior con el profesor Pinto se llegó hasta otra instancia, pero ya mirábamos que a la selección le costaba ganar y cerrar partidos, ahora lo vemos otra vez y necesitamos hacer otro tipo de trabajo para buscar salir adelante, necesitamos más compromiso de algunos jugadores para dar ese salto de calidad.

Dos procesos y dos eliminaciones, ¿Qué le dice esto como presidente de la Federación?

Que, si hacemos lo mismo por una tercera vez, obtendremos los mismos resultados, tendremos que cambiar, reestructurar en la forma que venimos trabajando la selección mayor.

¿Y qué se hizo igual en estos dos procesos?

Hay muchos detalles internos, operativos que se deben trastocar. El compromiso de algunos jugadores también se debe revisar, no en el mal sentido de la palabra, pero venir a la selección debe ser siempre prioridad y venir a dar el cien porque se pone en juego muchas cosas del país como el estado de ánimo, condiciones financieras para el resto del fútbol, la clasificación a un mundial, el avanzar, crecer... Todas esas cosas debemos juntarlas para hacer los cambios que se deben hacer, sino no daremos ese salto y nosotros vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer por el bien del fútbol para hacer esos cambios y que vayamos por otro camino.

¿Sienten que han sido condescendientes con jugadores que a veces prefieren no venir sin justificar y ustedes no toman cartas en el asunto para no afectarlos?

Te diría que esto es de compromiso y las cosas a la fuerza no, pero los que estemos comprometidos en la selección debemos hacerlo juntos y todos tenemos responsabilidad y hay que tomarla, igual los cuerpos técnicos, jugadores, administración para juntarnos y tomar las decisiones del futuro. Necesitamos compromiso al cien por ciento porque las eliminatorias no son fáciles, ya en Concacaf tenemos dos selecciones que están arriba del estándar y nuestras opciones son dos plazas para clasificar, aunque para 2026 las condiciones son diferentes y no sabemos cómo será, pero debemos estructurarnos de forma inteligente.

El ambiente ahora mismo es volátil y usted tiene mandato hasta 2023, pero ¿ha pensado en hacerse a un lado tomando porque este trabajo requiere tiempo, no es pagado y hay muchas críticas?

Yo siempre he tomado el fútbol con seriedad, nunca lo he visto como relajamiento, lo he tomado con la misma seriedad con la que tomo mi vida y vamos a trabajar para que lo que venga sea para el bien del fútbol de tener una estructura bien montada y lo deportivo debe tener su línea y no pasar por un dirigente.

Como le dije antes, se lograron dos mundiales con una fórmula, bien por Honduras, pero como todo en la vida y los negocios, las cosas van cambiando y hay que evolucionar porque la mejora continua es buena y si no, no vamos para ningún lado.

Plantilla de la Selección de Honduras en uno de sus juegos durante el 2021 donde considera las cosas iban bien hasta mitad de año.

A nivel económico ¿ya cuantificaron pérdidas con esta eliminación prematura?

No te puedo dar un número porque no los tengo, no lo hemos podido cuantificar y si son importantísimos porque aún nos quedan partidos eliminatorios y los viajes son carísimos; debemos retomar cómo lo vamos a manejar para el manejo de esos costos y cómo salimos al frente, pero lo que nos queda es importante por el ranking FIFA y se puedan observar jugadores para el futuro en 2026.

Las taquillas no serán buenas...

Estamos de acuerdo, pero tenemos Liga de Naciones en mayo y hay bastante trabajo en reinventar la parte financiera.

¿Hay cláusulas en patrocinadores que cuando hay eliminaciones prematuras como esta pueden irse?

No, la mayor parte de los patrocinadores están al cien con nosotros porque esto no termina, hay mucho fútbol y cuando menos acordemos ya estamos en la siguiente eliminatoria, pero sí debemos pensar en la planificación y cómo cambiar porque si no, no daremos el salto de calidad.

¿Las finanzas de Fenafuth están sanas pese a la eliminación?

Las condiciones del fútbol nuestro nunca están sanas, siempre estamos en números rojos. El fútbol es muy caro porque tenemos varios procesos abiertos, recuerden que tenemos selección mayor y Sub-17 Femenina, hay una Sub-20 donde tenemos un premundial en Honduras el otro año, hay tantos eventos. También otras cosas de por medio como un grupo de entrenadores en España, cambios estructurales en el arbitraje, tenemos muchos frentes abiertos que la parte económica con una clasificación al mundial trae ayuda, pero bueno, también hay el personal que trabaja en el orden administrativo.

¿Ha pensado en abrir la selección en temas de derechos de televisión?

Nosotros estamos abiertos a todos, no hemos firmado nada y estamos en esto y por su propio peso va a venir.

¿El contrato que tienen actualmente con la televisora hasta cuándo es?

Todo vence en 2023 y estará abierto. A nivel de derechos internacionales estamos trabajando junto con Concacaf, buscamos gente que nos ayude porque no somos expertos en el tema.

¿Qué ha hablado con Bolillo Gómez en estos días?

Es una persona que da confianza, tranquilidad y más allá de lo que nos diga, es lo que está viviendo él y la Selección, eso nos ayuda para dar un paso hacia adelante y hacer los cambios porque ya vivió dos partidos adentro, se jugó bien, pero no se lograron los resultados.

¿Hasta cuándo está firmado el Bolillo?

Esta firmado hasta 2026.

¿Hay cláusulas en su contrato?

Claro que las tiene, pero es importante darle continuidad a los trabajos y es una persona que tiene suficiente experiencia para ayudarnos a tomar las decisiones que debemos hacer.

Más allá del contrato firmado ¿siente que es el entrenador ideal para manejar la transformación del fútbol hondureño?

Siento que es la persona que nos puede ayudar a esa transformación, reestructurar la selección mayor para el futuro y ayudarnos a tomar decisiones deportivas junto a las personas que también estarán al lado de él.

¿En qué momento se reúne el Comité Ejecutivo para planificar el futuro?

Esperamos tenerla la próxima semana, hay algunas decisiones que se deben ir tomando, no se pueden hacer de un solo porque deben llevar análisis y control para que realmente funcione.

¿Qué enseñanza le está dejando a usted como presidente este momento?

Tantas cosas. En esto del fútbol uno nunca deja de aprender y esto lo planificamos con mucho tiempo, no se trabajó sin un plan, había un plan, pero fue trastocado por la pandemia, pero todo iba en su orden.

¿Por qué considera usted que debe seguir al frente de la Federación?

Primero porque es una responsabilidad que tengo de llevar a cabo y dejar las bases para lo que viene hacia adelante porque hay que tomar decisiones y nosotros estamos adentro y tenemos un poco más claro lo que se debe hacer. Hay un Comité de mucha experiencia, gente de fútbol, que invierte y sobre todo apasionados y quieren lo mejor para el fútbol de Honduras y hay que aprovechar esos factores.

Honduras, por el ranking, no se puede dar el lujo de ser última.

Vamos a luchar por mejorar y las cosas que vienen en el corto y largo plazo. Hay muchas cosas que no podemos abandonar y debemos hacerlas bien.



La Sub-20 que busca clasificación al Mundial de la categoría, pero también a Juegos Olímpicos 2024 ¿se mantendrá Luis Alvarado o Bolillo Gómez tendrá algún manejo?

El técnico es Luis Alvarado, lógicamente Bolillo podrá darle seguimiento, consejos, pero el DT es Alvarado porque ha venido trabajando con ese grupo desde Sub-17.

¿Qué cambios puntuales y reales se pueden hacer a corto plazo?

Haremos algunos ajustes administrativos, iremos paso a paso, tenemos que discutirlo con el Comité porque hay que se respetuoso con todo porque no somos dueños de la verdad y se debe compartir con quienes tengan experiencia incluso gente cercana a la Federación.

¿Una especie depuración?

Umm no, no es depuración porque eso es cuando se saca gente. Es reorganización para modernizarnos en el fútbol actual.

¿Como ayudará Fenafuth al torneo de reservas para que se reactive?

Hablé con el presidente de La Liga Nacional y van a iniciar el torneo en enero, todos los equipos están interesados en que se reinicie y veremos cómo colaboremos, pero la Liga es consciente que es importante por el futuro reactivarlo.

Por primera vez Honduras trabajará un proceso para un mundial sin antes haberse jugado el que sigue.

Hay que pensar en el largo plazo y esto nos da espacio de pensar que fuimos a dos mundiales con una fórmula, pero ya no nos funciona y ahora tenemos la oportunidad de replantearnos con Liga de Naciones en mayo, hay eliminatorios hasta marzo.

Mucha afición pide su salida, ¿Qué mensaje le manda?

Que esperen mucho compromiso de parte nuestra para que cambie en 2026, que las bases que dejemos sirvan, hemos trabajado duro en la selección Olímpica que será la base para ese año, hay trabajo en Honduras y los resultados no se dieron, pero se hizo todo el esfuerzo, movimos cielo y tierra para que diera resultados este proceso, no se dio y eso nos lleva a realizar cambios. No vamos a bajar los brazos, tenemos fe en nuestros jugadores, cuerpo técnico y no es bajando los brazos ni dejando de hacer cosas es que vamos a salir adelante.