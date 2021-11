Roger Espinoza habla de los errores de Honduras en esta eliminatoria, del cambio de técnico y el equipo de España que lo pretendió

La eliminación temprana de Honduras rumbo al mundial de Qatar es una situación que ha sorprendido a muchos en la región y varios ex seleccionados se han pronunciado al respecto.

Uno de los que recientemente lo ha hecho es Roger Espinoza, el volante del Kansas City, quien desde el 2018 le dijo adiós a la H y ahora lamenta la situación que vive la Bicolor.

"Yo decidí retirarme antes del 2018, hubiese podido seguir, pero ya estaba preparado para retirarme por problemas físicos. Para estar en una Selección debe de rendir al máximo, no es nada fácil", dijo en entrevista por una red social a Russel García.

Espinoza aprovechó el espacio para aclarar que. "Los partidos en el Kansas quizás los haga bien, pero estar viajando a Honduras y jugar tres o cuatro días después no voy a dar lo mejor y la garra no es posible si no estás al 100%. ¿Para qué engañar a la gente?. Yo no estoy para estar en la Selección".

SOBRE EL MOMENTO QUE VIVE LA H

El jugador hondureño del Kansas City considera que en el país hay buenos futbolistas y que en la Selección están los mejores en este momento.

"En la Selección de Honduras hay muy buenos jugadores ahorita, están los que tienen que estar. Han llegado dos entrenadores diferentes y se le puede ver que están escogiendo un equipo completamente nuevo, pocas piezas cambiaron".

Y considera que en parte la H ha necesito un poco de suerte. "No ha tenido un poco de suerte la Selección y en esa parte ha faltado un poco de concentración, es fútbol es así y se han complicado, pero yo espero que Honduras esté a otro nivel pronto".

Sobre los errores que se pudieron haber cometido. "Es falta de concentración en algunas partes que siempre se hablaba de estar concentrados los 90 minutos. Hay que saber medir los tiempos, mala suerte y en el fútbol hay de todo y a Honduras le ha tocado perder".

También recordó. "Contra Estados Unidos íbamos ganando 1-0, el mejor primer tiempo que ha jugado Honduras en toda la eliminatoria, se pierde ese partido y desde ahí la mentalidad y la confianza comenzó a bajar y se tiene que trabajar".

A Espinoza también se le hizo una ronda de preguntas cortitas y al pie, donde mencionó al futbolista que más lo ha complicado en su carrera como futbolistas y aseguró que fue. "David Villa en el mundial de Sudáfrica 2010".

Mientras que el más duro al que le tocó encarar fue su mismo compañeros de Selección. "La "Muma" porque lo parte de uno".

Otro de los aspectos con los que cerró fue las opciones o equipo que lo pudo ficha en Europa y destacó. "El España de Honduras no, en Europa sí, el Celta hace mucho tiempo creo".