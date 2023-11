Carlos Pavón nombró al ‘9’ mexicano que le haría daño a Honduras y por qué su camada no jugaba en el Nacional

El máximo goleador histórico de la ‘H’ atendió a TUDN para valorar dicho compromiso. También señaló al delantero azteca que le puede hacer mucho daño a los nuestros y recuerda por qué su camada decidió jugar en el Estadio Olímpico y no en el Nacional durante la primera etapa de Reinaldo Rueda al frente del equipo.

“Una de las cosas que ha llenado a la gente de confianza es el diálogo del Jimmy Lozano, es directo y muy concreto. Tiene un lindo problema: tres delanteros de buen nivel. Santi Giménez, Raúl Jiménez y Henry Martín”, mencionó el ídolo de Real España.

“Tiene que tener en cuenta que va a jugar contra Honduras. Yo me iría con Santi porque va a retener más la pelota. Lozano tiene que sacarle ventaja a esta situación. Si me dieran elegir a mí, yo me la jugaría con Santi Giménez para que él tuviera ese roce de jugar en Concacaf y contra Honduras”, asegura.