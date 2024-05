Romell Quioto se aleja de la Selección de Honduras y Rueda confirma lesión de legionario de cara las eliminatorias

El colombiano aseveró que Denil Maldonado es duda para el compromiso ante los caribeños, respondió si llamará o no a Romell Quiot o, ¿por qué no llamó a Alex López y Harold Fonseca?

Hay dos objetivos claros. Una es hacer el mantenimiento de los que venían jugando en la liga para la primera semana de junio en fecha FIFA. Que no pierdan su momento deportivo, porque hay una inversión en sus clubes que empezó desde diciembre. Algunos lograron un buen nivel, otros no. Ahora hay unos que con una semana de haber terminado la idea es que no pierdan el ritmo deportivo.

Es el seguimiento que le hemos hecho a esta liga, a las jornadas de trabajo. ¿Satisfecho? Ustedes saben que ese nivel no lo logra mucho y menos en el caso nuestro que como seleccionadores difícilmente los tenemos, y cuando los tenemos es muy poco tiempo. Pero son los muchachos que se han ido destacando y hacer un doble objetivo, tanto los que vienen el camino, como algunos que queremos conocer, valorarlos bien de cerca y desde ayer empezamos. Estamos haciendo evaluaciones con todas las dificultades que tenemos que por uno u otro factor hay jugadores que no mantienen su nivel, dejan de ser titulares en sus clubes, se lesionan o tener nuevas alternativas de solución.

¿Qué sabe de la lesión de Denil Maldonado y está considerado Romell Quioto?

En cuanto a Denil hay un informe del departamento médico de la Selección. Denil se siente bien. El departamento médico quiere ser conservador, quizá la próxima semana pueda estar en Honduras, pero el departamento médico no lo va a autorizar a entrenamientos competitivos y menos a partidos. De modo que, por ese lado, vamos a ver si lo evaluamos acá, a ver qué dice Denil. También tenemos que respetar lo que determine el cuerpo médico de su club.

Con Romell no he tenido contacto, sé que ha tenido un gran torneo, que va logrando un mejor nivel, pero hasta el momento no he vuelto a conversar con él.

¿Qué análisis puede decir de la parte final de la Liga Nacional y qué pasa con Harold Fonseca?

El nivel de la Liga Nacional seguro ha habido partidos intensos, atractivos, equilibrados. Por ejemplo: el Génesis contra Marathón y los duelos entre Olimpia vs Motagua, son duelos que han sido intensos, naturalmente cada uno con su estilo. Es importante la evaluación, debemos esperar con paciencia a los jugadores que jueguen la gran final. En cuanto a lo de Harold, él no está disponible. Él viajó a Estados Unidos, no está disponible para la Selección.

¿Qué pasó con Alex López y qué opina del posible fichaje de Nayrobi Vargas por un equipo de la Bundesliga?

Lo de Alexander (López) se tomará unos días con su familia. El otro jugador Almendárez no lo he tenido en cuenta para estas convocatorias, he visto su comportamiento, su experiencia es importante, tengo otras alternativas en esa posición.

Lo de Bryan (Róchez) es positivo, ha logrado esos dobletes, eso lo va a traer con buen nivel, que nos aporte esa cuota goleadora en la Selección. Lo de Nayrobi (Vargas), esperar que se consolide, podamos disfrutarlo en un futuro cercano en la Selección. Así como él hay varios.

El panorama de Honduras en junio

Antes de todo empezar con paso firme esta clasificatoria al Mundial, son dos partidos difíciles como ya lo vivimos contra Cuba en la Nations League. La Selección de Bermuda es un rival que enfrentaremos inmediatamente. Todo va a pasar cómo lleguen los jugadores de afuera y los de la liga, cómo logramos armonizar el grupo.

Preocupación al no tener un 9

El que ha venido haciendo el camino es Anthony (Lozano) a quien perdimos por sanción para este juego que tuvimos en marzo, pero lo tuvimos en el amistoso. Al igual Douglas Martínez que también venía, se lastimó, se lesionó, volvió y hay que buscar las mejores alternativas de tener posibilidades. Lo de Rubilio ha sido positivo con lo que ha hecho, lo que mostró en los juegos que participó.