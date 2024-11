Exárbitro de México saca a la luz impactante anécdota de Carlos Pavón en Liga MX: “me hizo tonto dos veces”

“A la siguiente jornada me vuelve a hacer la misma, le volví a marcar. Me volvieron a multar, sí, sí”, agregó el exárbitro nacido en Cuernavaca.

“Me hizo tonto dos veces. Se cae y marco penal. Ahí voy de idiota, marco penal. Me castigaron, no había VAR”, comentó Alcalá en un programa deportivo de Caliente TV.

Lo que más sorprendió de la anécdota del réferi es que aseveró que se acercó a él para advertirlo que no le pitaría ninguna falta por supuestamente “pasarse de vivo”.

“A la tercera vez que pasó lo volví a llamar. Le dije: ‘ahora sí, aunque te den, no te voy a marcar una falta’. No le marqué una tan sola falta, no sé, me vale, si me castigaron era por mi culpa, era contra Pavón”, sentenció.