Rueda dice que aún no tiene definido el 11 titular, pero dejó claro que no cree mucho esa teoría de que equipo que gana, repite.

La parte mental del equipo

Son series intensas, juegos de 180 minutos, a veces más, naturalmente esa parte evolutiva, esa parte de carácter, esa parte de lo que significa competir en el altísimo nivel es determinante. También hicimos una dinámica ayer sobre ese aspecto, ir fortaleciendo y seguir creyendo en ellos, seguir convencidos de lo que se ha ganado, que es un camino difícil y pues tenemos un rival difícil.

¿11 titular y qué Honduras vamos a ver?

No es fácil con una o dos unidades de entrenamiento, una prácticamente de táctica-equipo, ayer con los que no actuaron. He pensado, ese es el trabajo nuestro, pensar y buscar alternativas de solución, está muy cercano y en ese sentido no cambia mucho un equipo, se dice que un equipo ganador no se cambia, yo ya aprendí que eso no es cierto siempre, es cuestión de pensarlo esta noche y mañana temprano trabajarlo, el rival que tenemos al frente es altísimo competitivamente y lo que podamos hacer, lo que nos deje hacer, ese va a ser el trámite del juego.

Si se dice que nos venimos a encerrar es porque el balón lo va a tener México, si nosotros no podemos tener el balón, mala suerte, lo va a tener México, si se lo podemos quitar, vamos a jugar.