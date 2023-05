Copa Oro 2023: ¿Cuánto cuesta un boleto para ver el partido México vs Honduras en Houston?

El costo de los boletos para el encuentro entre Honduras y Haití a disputarse en el estadio Bank of America , Charlotte , North Carolina , están entre los $60 dólares la más barata hasta los $288 la más costosa.

Cabe destacar que el SoFi Stadium fue elegido como una de las sedes para la Copa del Mundo de 2026 y no será la primera vez en la que tenga un cotejo de fútbol, ya que durante el pasado mes de agosto recibió los enfrentamientos entre LA Galaxy vs Chivas y LAFC vs Club América, dentro del Showcase de la Leagues Cup 2022, por lo que el fútbol soccer se respira de sobra.

¿CUÁNTO COSTARÁ UN BOLETO PARA LA GRAN FINAL?

Los precios de los boletos van desde los 80 hasta los 381 dólares. La venta de los boletos al público en general comenzará el 7 de noviembre de 2022 a través de Ticketmaster.com y GoldCup.org. La La Gran Final se realizará el domingo 16 de julio de 2023.