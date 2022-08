Diego Vázquez sale al paso y se defiende de las críticas por el llamado a la Selección de Honduras de Francisco “Paco” Martínez

La Selección de Honduras concluyó el microciclo en Tegucigalpa de la mano de Diego Vázquez, donde busca un mejor conocimiento de los futbolistas de cara a los encuentros amistosos de septiembre y octubre. VER MÁS: “Paco” Martínez concluyó microciclo con la Selección de Honduras y responde a las críticas por su convocatoria El timonel valoró de gran manera los trabajos desarrollados durante estos tres días y de esa manera conocer mejor a los futbolistas de la Liga Nacional. Vázquez aprovechó el momento también para aclarar la polémica convocatoria de Francisco Martínez, quien milita en el equipo Pumas, recién ascendido a la Segunda División de nuestro país y por primera vez fue llamado a la Selección Nacional. LO QUE DIJO: ¿Cómo concluyó este microciclo?

Bien para sacar conclusiones, seguir mirando jugadores, mecanizar movimientos y todo lo que abarca la Selección. Creo que bastante bien con cuatro entrenamientos intensos que sirven para sumar. ¿Se cerró con un partido amistoso?

Sí, hoy jugamos contra Gimnástico para sacar conclusiones, ver movimientos y todo eso.

¿De los futbolistas que llamaste, a todos los conocías bien?

Sí, a todos los conocemos, pero no es lo mismo verlos en la Liga que verles el día a día y suma bastante estos microciclos para conocerlos y observarlos específicamente. Benguché, ¿qué tal lo viste?

Claro, hacía mucho que no estaba en la Liga y hay que verlo más. ¿Y a Francisco Martínez cómo le fue?

Se armó tanto lío y no entienden que para hacer los trabajos hay que llamar a más gente. Yo no puedo trabajar con ocho jugadores, no estuvieron los de Real España y los legionarios. Estos microciclos son para llevar el día a día y vamos a seguir llamando gente para que nos ayude, pero se armó más de la cuenta. El chico tiene condiciones, estuvo bien y no desentonó para nada; vamos a ver si en los siguientes microciclos lo seguimos llamando o traemos a otro. ¿Qué piensas de las críticas?

A todos los que hablan, yo sé que para la Selección todos nos creemos técnicos, pero si todos nos creemos, deben entender que no puede trabajar con ocho, sino con más de 20. ¿Crees que esto se fue más allá?

A los que se creen técnicos les digo lo mismo, sí son técnicos, con mucho respeto les digo que para los trabajos se necesitan más de 20 jugadores.

Estás claro que otros técnicos llamaron futbolistas de invitados.

Por eso te digo y hay que preguntarle a todos los que opinan. ¿Con esto no le vas a cerrar las puertas a nadie?

Por supuesto. Hay historias y me acuerdo del jardinero que era el que cortaba el pasto y empezó a jugar en primera, luego en la Selección. En ese sentido, porque jueguen en cualquier liga vamos a hacer discriminación, pero siempre y cuando tengan condiciones tendrán una oportunidad. ¿Sos de puertas abiertas?

Esto no es nada definitivo, es para entrenar y es un microciclo. Si fuera para un partido eliminatorio, por ahí se entiende. Entendemos la resonancia que es la Selección. ¿Sentís que te quieren crucificar por este llamado?

Ja, ja, ja... capaz, siempre aparecen los apóstoles del fracaso, oportunistas de la desesperanza, pero entendemos también. ¿Qué planes tenés después de este microciclo?

Ahora hay Liga de Concacaf y para no tocar eso, tenemos que reprogramar el próximo microciclo y quizá sea para la primera semana de septiembre. Lo estamos analizando y ver cuándo se hace. ¿Siempre vas a contar solo con jugadores nacionales?

Sí, los legionarios no los prestan y salvo que estén liberados. No llamamos por no ser fecha FIFA.

