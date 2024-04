Emilio Izaguirre tras la eliminación de Honduras del repechaje a la Copa América: “Me siento avergonzado”

“Es algo que no es solo del partido contra Costa Rica, es algo que venimos arrastrando desde antes, estamos mal en ranking FIFA como en la posición 80 y no volvimos a subir, me siento avergonzado porque en mi época intentamos que no fuera así”, dijo en Cinco Deportivo.

El ex lateral izquierdo lamentó cierta situaciones en el desarrollo del partido. “Se empezó bien, anotó Chirinos y luego caímos en lo de nosotros, en nuestra cultura emotiva, en hacer cosas que no estábamos haciendo como faltas innecesarias, en estos partidos todos saben que no podes hacer faltas cerca del área que le de ventaja al rival”.

Y agregó: “De ahí vino el primer error, el segundo error es que nos cabecean en el área, a mi me decían siempre que en el área nunca te pueden cabecear, el segundo error, todos van contra el portero, cuando llegan dos jugadores de Costa Rica solos sin marca. Hubo un círculo de muchos errores, uno debe proteger al arquero porque él no está viendo el balón”.

Izaguirre es contundente en relación a la concentración que se debe tener en este tipo de compromisos con la Bicolor.

“En la Selección debe haber cero errores, mil por ciento de pasión, mil de concentración, mil esfuerzo, mil de todo. Era un partido que era de ese puntaje”.

En lo que respecta a la responsabilidad de los dirigentes en este tipo de situaciones. “Los directivos no tienen la culpa, ellos pone gente a la formativa que no han dado buenos resultados, no han formado buenos jugadores por eso no tenemos en el extranjero o regresan rápido”.