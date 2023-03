Gilberto Yearwood renuncia a la candidatura de la presidencia de Fenafuth y revela los motivos de su decisión

No obstante, este sábado, el exfutbolista del Celta de Vigo , nos aseguró que no se lanzará como aspirante para tomar las riendas de la federación de nuestro fútbol.

“Es una situación que no es beneficiosa para nadie, por eso es mejor esto. Además, lo hago también por mi familia, les dije mejor que lo dejaba”, comenzó contando la leyenda de Honduras en el Mundial de España 1982.

- “Atmósfera negativa” -

Agregado a lo anterior, Yearwood enfatizó que hay una atmósfera negativa para que un exjugador de fútbol pueda tomar la silla más importante del fútbol hondureño.

“En el país no sé si es la atmósfera que está, ya que hay un negativismo que un jugador de fútbol puede asumir esta situación, cuando los que hemos vivido este deporte de las esferas más bajas a lo más alto, según unas personas se las regalan a uno. Es difícil lo que le espera a las nuevas generaciones”.

El “Vikingo” menciona que el camino para su candidatura fue engorrosa en los primeros días y no quiere incomodar a nadie.

“No, no he hablado con nadie de Fenafuth, aquí las cosas son bien difíciles, no quiero incomodar, es lo que pasa, es lo que hay que visualizar”, detalló.