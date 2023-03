Roger Espinoza deja dardos a Fenafuth y revela por qué no volverá a jugar con Honduras; ¿regresará a la Liga Nacional?

El otrora bimundialista con Honduras , Roger “ Kung Fu ” Espinoza , declaró que su tiempo como seleccionado nacional ya pasó y admitió las razones por las que no regresó a defender a la H.

“Sé que la Selección está necesitada, pero a los jugadores hay que tratarlos bien, ponerles expectativas con un buen hotel, buenas canchas, comida, entrenamientos. Que el entrenador pelee por los jugadores. Un técnico debe saber pelearle a los directivos porque muchos de ellos no jugaron fútbol entonces no saben la necesidad de un jugador”, apuntó el jugador del Sporting Kansas City de la MLS .

”Honduras necesita mejorar en selecciones menores, ir a olimpiadas y mundiales menores, pero debés exigirle al jugador poniéndole cosas buenas, en el Kansas City tenemos buenas instalaciones y eso ponen las expectativas más altas”, aconsejó Espinoza a la Fenafuth.

La razón por la que Espinoza no regresará a la Selección es por “los viajes”, principal factor por el que no volvió a vestir la camiseta nacional desde el 28 de marzo del 2017. “Le estaría quitando el campo a otro jugador”, agregó el mundialista en Sudáfrica y Brasil.

“Son tres aviones los que debía tomar para ir a la Selección y cuando ellos no querían pagar mucho en los vuelos, me tocaba ir hasta a El Salvador (escala). Llegabas desvelado y después entrenabas. En los tiempos de Jorge Luis Pinto era imposible, estabamos acostumbrado a algo diferente. Yo decidí que ya no estaba para la Selección porque tenía muchas lesiones por los viajes”, contó Kung Fu Espinoza.