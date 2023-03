¿Está obligada Honduras a ir al Mundial 2026? La respuesta de Diego Vázquez y así analiza el nuevo formato de la eliminatoria

¿Es un objetivo primordial para Honduras estar en la Final Four de la Liga de Naciones?

“Hay que pelear por todo, lo más pronto que tenemos es la L iga de Naciones , que no es un tema menor estar en ese puesto y hay que tratar de mantener esa posición y si no se puede, hacer una buena Copa Oro , eso es lo próximo”.

“Nosotros veníamos ( selección de Honduras ) de 30 meses negativos, comenzamos a hacer una trabajo muy bueno, esa pregunta no es para mí, sino para los federativos. Nosotros hacemos nuestra labor, tenemos la ilusión y nos manejamos como siempre, tratar de hacer bien nuestra tarea, que es lo único que podemos controlar”.

“Sí, todos los partidos son importantes más que toman en cuenta el ranking , entonces a partir de ahí no hay encuentro amistoso, la mayoría suman y son importantes. Lógico, nos ilusiona y es positivo en ese aspecto”.

Además, Diego aclaró el por qué no eligió primero a Scaloni en los The Best y esta fue la respuesta que dio sobre si Honduras estaba obligado a estar en el Mundial del 2026 .

“Lo que hemos visto en sus clubes es que se están desarrollando bastante bien, algunos juegan en puesto que nosotros los pensamos usar, otros no, pero bueno, nos tenemos que adaptar, esa es la tarea de una selección”.

“Sí, seguro. Uno siempre apunta a lo más alto, pero cuando nos contrataron nos pideron la Copa Oro y a eso apuntamos. Estar en la Final Four sería como un premio, obviamente que aspiramos a eso, uno siempre va por lo mejor”.

Ganar el boleto a la Copa Oro y Final Four de la Liga de Naciones, ¿podría ser el suyo para quedarse hasta las eliminatorias?

¿Cómo ha tomado el reclamo de algunos argentinos porque no votó por Scaloni en los The Best?

“Pero a los otros los voté para Argentina y a Scaloni lo elegí segundo, la verdad es que lo pensé bastante y me pareció muy positivo lo que había hecho el de Marruecos (Walid Regragui), no pensé que se iban a enojar, pero si lo hicieron y bastante. Le mandamos un cariño, nosotros fetejamos por Argentina, lo voté segundo y los demás de la gala a todos argentinos, quizás la próxima lo volvemos a votar”.

¿Dejó de lado su sentimiento argentino?

“No, pero es que si los votas a todos, van a decir ‘los votó a todos los argentinos’, cuando hago lo lógico no les gusta y cuando no lo hago nunca quedo bien (ja.ja.ja). Lo hice pensando en cómo lo hizo el de Marruecos, pero no pensé que se iban a enojar, era mi derecho votar, ‘¿y si le toca volver a votar?, pregunta un periodista’, elegiría a Scaloni (ja.ja.ja)”.

¿Qué tiene que hacer para convecer a los que no creen en usted en la selección?

“Nunca podemos convencer a todos, nosotros trabajamos con mucha honestidad tratando de hacer lo mejor, con la mejor energía y es lo único que podemos controlar, a los que les gusta o no, ya eso es de cada quien”.