Carlo Costly sobre el amistoso ante Argentina: “Es difícil calificar a una selección de Honduras que no jugó a nada”

“Es lo que se esperaba. Creo que Argentina es superior en todos los aspectos, sabíamos que no sería fácil y obviamente teniendo las figuras como Messi y todos los que juegan en el extranjero creo que era imposible ganarle con el plantel que tenemos”, comenzó diciendo el exseleccionado nacional en charla que tuvo con el periodista Américo Navarrete .

El histórico goleador entendió a un sector que estaba ilusionada con ver a su selección tener un mejor papel: “La gente quiere ganar y con gran pena por no dar un buen espectáculo como se esperaba”, respondió.

Y añadió: “Tenemos una nueva generación pero a proyección para largos plazos y no estos momentos. Más que todo era una exhibición para toda la gente ese partido.”

El exmundialista lamentó el pobre accionar de la H y cerró señalando que el equipo que dirige Diego Vázquez no fue el rival adecuado para La Albiceleste.

“La selección no jugó a nada, no hicimos ningún disparo a la portería. Es difícil calificar a la Selección cuando no jugamos a prácticamente nada”, cerró de forma contundente.