¡Como en los ochenta! Honduras reinventó el marcaje personal, pero de los pocos sin éxito: la táctica para Maradona que siguió a Messi

En los años 80 y 90, la marca personal era un sello de muchos entrenadores que basaban la táctica del juego en frenar o buscar anular al mejor futbolista del equipo rival.

Diego Vázquez, entrenador de la Selección de Honduras, lo revivió el pasado viernes en Miami cuando mandó a Héctor Castellanos a buscar a Messi en todo el partido, algo que no dio resultado en el 3-0 final.

La prensa argentina recordó este episodio como una táctica de la vieja escuela, pues en los años 80 el también ídolo y crack mundial, Diego Maradona, la vivió en Europa y jugando los mundiales.

No es la primera vez que Messi trata de ser acorralado de esta manera, pero en la mayoría de casos los encargados de la marca terminaron perdidos y no pudieron frenarlo, como le pasó a “La Perrita” Castellanos, que lo persiguió por todo el campo, pero Leo no solo anotó doblete, sino que creó la jugada del penal a Lo Celso así como fue orquestador del gol de Lautaro Martínez tras una sensacional habilitación.