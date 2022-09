Héctor Castellanos cuenta cómo consiguió la camisa de Messi y revela lo que le dijo el crack durante el Argentina-Honduras

¿Cómo se preparó para marcar a Leo?

“Me puso un jugador de características muy buenas en el manejo de balón, era Jhow Benavídez, a quien le mostraron vídeos de los movimientos que hacía Leo, mientras que a mi me enseñaron cómo un jugador lo marcó en un partido que jugó ante el Girona cuando él estaba en el Barcelona.

Me pusieron a hacer esos movivimientos de marcación, y yo debía seguirlo (a Jhow), así como ver cómo Leo se perfilaba, que lo hace super bien”.

¿Qué te dijo durante el partido?

“Te seré honesto, esto me lo dijo siendo muy amable y tranquilo: ‘¿verdad que me vas a seguir todo el partido?’. Yo le respondí con un ‘la verdad que sí, crack’; Leo se sonrío. No me dijo más, de allí de vez en cuando me quedaba viendo como fastidiado (risas), pero no me dijo ninguna grosería”.