El cruce entre DIEZ y TUDN donde Faitelson atacó: “Ante Honduras es un partido que a México no le sirve para nada”

La polémica está servida previo al Honduras vs México . El primer partido de cuartos de final de la Nations League de Concacaf está a la vuelta de la esquina y en la prensa se respira la rivalidad de las dos naciones futboleras.

Se vino la primera intervención de Faitelson en el programa ‘Línea de 4’ que transmite TUDN : “El problema es que si el fútbol mexicano va a preocuparse por un partido contra Honduras, pues estamos realmente en el hoyo. Honduras tiene una de las peores generaciones futbolísticas de los últimos tiempos. No tiene un goleador, el entrenador se peleó con Romell Quioto, que era su delantero más importante, nosotros tenemos a Raúl Jiménez, un goleador de la Liga Premier de Inglaterra”.

“Sobre el papel, México es ampliamente favorito, el tema es que no lo hemos demostrado en las mayorías de eliminatorias, partidos de visita, en competencias oficiales que hemos tenido últimamente. Si nos vamos un año atrás, se acaba perdiendo en Honduras, tuvimos que apelar a la épica, más minutos de tiempo extra, más penales para ganar y clasificar a la Final Four”, empezó diciendo Marc Crosas, exfutbolista español naturalizado mexicano.

“Ante Honduras es un partido que a México no le sirve para nada, si lo ganas, le ganaste a una Selección de Honduras que no sirve para nada, si lo pierdes, lo único que haces es evidenciar la crisis que atraviesa la selección mexicana. Si le ganas a Honduras no te alejas de la crisis”, añadió David Faitelson.