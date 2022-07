Honduras y sus nueve mundiales en 45 años, ¿cuál ha sido la mejor Sub-20? ¿Por qué Túnez-77 fue tan cruel?

En los últimos 45 años, específicamente desde Túnez en 1977, la Sub-20 de Honduras nos ha llenado de orgullo al hacer flamear la bandera cinco estrellas en los distintos mundiales juveniles y hoy no ha sido la excepción.

Y fue en este mundial que la Sub-20 tuvo su mejor presentación en la historia de sus getas juveniles. Sí, hace 45 años se lograron dos triunfos, uno contra Marruecos y el otro ante Hungría, pero desafortunadamente no se clasificó a la segunda fase porque solo avanzaba el campeón de cada grupo.

Un dato a tomar en cuenta es que la Sub-20 no ha pasado de la primea fase en estos certámenes mundialistas y la peor presentación que tuvo fue en el último mundial, Polonia-2019.

En esa ocasión, el equipo catracho encajó 3 derrotas, 0 goles a favor y 19 en contra. Esperemos que ahora, con los dirigidos por Luis Alvarado, la historia cambie una vez clasificado al Mundial.

Honduras en mundiales Sub-20

Túnez 1977, (Rodolfo “Popo” Godoy)

Primera fase:

Honduras 1 vs 0 Marruecos

Honduras 0 vs 1 Uruguay

Honduras 2 vs 0 Hungría

Eliminados en esta fase

Catar 1995, bajo el control de Luis Pablo Paz Camargo

Primera fase

Honduras 2 vs 3 Portugal

Honduras 1 vs 7 Holanda

Honduras 2 vs 4 Argentina

Eliminados en esta fase

Nigeria 1999, (Chelato Uclés)

Primera fase:

Honduras 3 vs 4 Zambia

Honduras 0 vs 3 Brasil

Honduras 1 vs 3 España

Eliminados en esta fase

Holanda 2005, (Rubén Guifarro)

Primera fase:



Honduras 0 vs 7 Chile

Honduras 0 vs 5 Marruecos

Honduras 0 vs 3 España

Eliminados en esta fase

Egipto 2009 (Emilio Umanzor)

Primera fase:

Honduras 3 vs 0 Hungría

Honduras 0 vs 1 Emiratos Árabes Unidos

Honduras 0 vs 2 Sudáfrica

Eliminados en esta fase

Nueva Zelanda 2015, (Jorge Jiménez)

Primera fase:



Honduras 4 vs 3 Uzbekistán

Honduras 0 vs 3 Fiyi

Honduras 1 vs 5 Alemania

Eliminados en esta fase

Corea del Sur 2017 (Carlos Ramón Tábora)

Primera fase:

Honduras 0 vs 3 Francia

Honduras 1 vs 3 Nueva Zelanda

Honduras 2 vs 0 Vietnam

Eliminados en esta fase

Polonia 2019, dirigidos por Carlos Ramón Tábora

Primera fase:

Honduras 0 vs 5 Nueva Zelanda

Honduras 0 vs 2 Uruguay

Honduras 0 vs 12 Noruega

Eliminados en esta fase