Aguantó hambre y viajaba 2 horas diarias para entrenar: Marco Aceituno, el goleador de la Sub-20 de Honduras en el Premundial

“Vine con 10 años a la categoría U-12, luego me subieron a la U-14 pasé a Especiales (reservas) y el profesor (Tato) me subió a primera. Él me ha dicho que tengo muchas condiciones a pesar de mi corta edad, que me desenvuelvo bien en la cancha, que juego bien. Soy un jugador que voy muy bien arriba, rápido y fuerte en los choques, que es una de mis principales virtudes, así como la velocidad, juego a eso siempre y me desmarco bien en la cancha”, dijo en octubre del 2018 Aceituno, estudiante a distancia del colegio ITEC de Cofradía adonde ha asistido los sábados para recibir clases y así lograr darle prioridad al fútbol.

Y estaba en lo correcto. Aceituno marca bien los espacios que no siempre son vistos por sus compañeros, así como aporta liderazgo, creación de juego y sobre todo, calidad dentro del campo. Su remate aéreo no se queda atrás, sus disparos suelen ser potentes y como todo buen delantero, maneja los dos perfiles.