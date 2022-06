Luis Alvarado previo a jugarse el Mundial con Honduras: “Desayunamos, almorzamos y cenamos Panamá”

Reconozco la ardua labor del preparador físico Ariel Bustamante con el profesor Elmer Ortega y el doctor Carlos Vázquez, así como el fisioterapeuta Marcio Rivera con la colaboración de Agustín Mejía. Han hecho una labor maratónica, hasta ahora no hemos presentado ningún calambre a pesar de cuatro partidos con mucha lluvia o calor, a excepción de Isaac Castillo que tiene una sobrecarga muscular, lo estamos recuperando y lo aguantaremos hasta última hora; de ser necesario algún cambio no trastoca en lo absoluto nuestros planes. Hoy se le sigue dando masajes, así como el seguimiento médico necesario para que esté en condiciones para mañana en la noche.

Fue un juego complejo, desde el calentamiento los jugadores ya resentían los tres partidos, Curazao ya venía directamente al partido. Con Panamá estamos en igualdad de condiciones con cuatro partidos disputados, con el gasto físico, psicológico, con amonestaciones y molestias musculares. Panamá es un buen equipo que ha hecho un trabajo. En la guerra se utiliza bastante el “matar o morir” y ahora no es la excepción.

Hemos cumplido con lo esperado en nuestro trabajo. Los jóvenes han estado a la altura, mañana no será la excepción. Estamos listos para la batalla.

¿Esperaba un arranque tan perfecto?

Trabajamos para estar en estas instancias, lo que no sabíamos a la forma. Recibimos un gol hasta el cuarto partido, hemos sido afectivos en ataque. Se ha dado de buena manera, en algún momento se pone en duda el paso de Honduras y cuando te das cuenta que de los cuatro que estábamos en el grupo (H), tres avanzamos a cuartos de final, lo que te da una pauta de lo duro que han sido los partidos.

¿Qué prepara hacer ante Panamá?

Hay que seguir los mismos lineamientos que no han llevado hasta estas instancias, mantener el orden, intensidad y afectivos en ataque. No somos un equipo tan vistoso como quisiera la afición en cuanto a posesión de balón y secuencias de pase, pero somos letales cuando vamos al ataque. Nuestro orden desde la portería ha sido fundamental y queremos continuar.

¿Para los muchachos es el partido de su vida?

Es el partido de la vida para todos, porque de no lograrse el objetivo tienen que rodar cabezas y la primera que van a querer será la del entrenador. Aquí nos jugamos todos la vida, ellos saben que es un antes y después en su vida. Están 100 concentrados y motivados, quieren hacer su propia historia y mañana es un escenario perfecto para hacerlo.

¿En qué base el funcionamiento táctico?

Nuestro sistema base ha sido el 4-2-3-1 con la variante del 4-4-2, donde solo cambiamos al delantero hacia la media punta y lo pones en horizontal en vez de vertical. Todo depende de nuestros jugadores hábiles, los que están en su mejor momento los aprovechamos y si hay que variar a 4-3-3 también hay jugadores para cambiar el sistema. Lo más importante es nuestro modelo de juego, el sistema ya es para aprovechar los jugadores disponibles.

¿Se ve jugando semifinales?

Nos vemos dando la vida mañana minuto a minuto. Nosotros desayunamos Panamá, almorzamos Panamá y cenamos Panamá. Mi televisión no para de ver los partidos de Panamá y estudiar a sus jugadores para hacer mi labor de darle la mayor cantidad posibles de jugadores.

¿Qué valoración tiene de los muchachos?

Ha sido un trabajo colectivo bastante importante, ha sido determinante que todos se han despojado del “yo” y ponen a la selección por delante, no importa quién juegue, los que juegan dan lo mejor y los que están atrás apoyan. El lateral izquierdo Javier Arriega había jugado los tres partidos de grupo con buen suceso, y Darlin Mencía lo reemplazó ante Curazao. Entonces tener dos jugadores por posición que juegan al mismo nival ha sido vital y les quita carga a los más conocidos (Marco Aceituno, Isaac Castillo, Anthony García) por jugar en Primera División. Esperamos que Aceituno solucione, sale él, entra Jefryn Macías y anota tres goles. Eso nos ha vuelto muy fuertes.

¿Qué no le ha gustado de Honduras?

Estoy contento, pero no satisfecho, nadie se acordará de esto si no logramos el objetivo, de eso estamos claros y se lo recordamos todos los días a los jugadores. Lo que falta es ver, que no quisiera ver tampoco, cómo vamos a reaccionar ante la adversidad. El sábado recibimos nuestro primer gol y fue un silencio mortal para todos. Íbamos ganando y aun así cayó nerviosísimo y silencio, ahora qué pasará si estamos en contra. Por eso es importante estar concentrados los 90 minutos porque queremos pegar primero.

Han jugado todos los futbolistas menos el arquero suplente José Valdez.

Solo él no ha tenido minutos, y si hubiese iniciado ante Curazao con el gol encajado dirían “para qué lo metieron” y no es así, es un buen portero que espera la oportunidad y apoya a Jurgen García para hacerlo mejor, así como Jurgen hace mejor a José.

El equipo se ha visto fortalecido por las críticas.

La confianza ha venido por el trabajo realizado, las críticas la recibimos hasta que no pase la línea de respeto. Yo leo y escucho lo que se puede. Cerré mis redes sociales una semana antes porque siento que se pasan línea cuando denigran. Soy respetuoso y eso mismo se lo transmito a los cipotes que si ustedes ven no alegan con los árbitros ni rivales, tenemos pocas tarjetas amarillas y es para rescatarlo.