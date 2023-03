Técnico de El Salvador palpita duelo contra Honduras: “Tienen buenos jugadores en Europa y MLS, cuentan con esa ventaja”

Este será el primer juego del 2023 del equipo hondureño previo al partido de Nations League frente a Canadá , el cual determinará si “La H” clasifica o no a la Final Four de la Concacaf, algo que está prácticamente sellado.

No es de estudiar mucho, simplemente es de ver la calidad que ellos tienen, las competencias son diferentes, las selecciones son diferentes, esa es la realidad. Cuando juega el seleccionado no importa dónde venga y cuántos minutos esté teniendo, todos los jugadores quieren estar en la selección para representar a su país, eso te da bastante confianza.

La mayoría de los legionarios catrachos no están anotando, ¿qué ha estudiado de nuestros atacantes previo al duelo?

Los partidos son diferentes, los técnicos son diferentes, cada entrenador tiene su idea, tiene su fútbol, la clase de jugadores que llama, pero no tiene que ver nada con los futbolistas. Ustedes tienen buenos jugadores que juegan en Europa y en la MLS, eso es una ventaja bastante buena para ustedes. Ahora, cómo nos va a jugar el técnico, es otra cosa. Nosotros básicamente lo que vemos es el nivel de jugadores que tiene Honduras y lo que es importante en una selección.

Las selecciones suben de acuerdo a su nivel futbolístico de sus jugadores, en qué ligas juegan, eso es siempre importante. Entonces, nosotros habíamos estado ausentes de no competir para ir a un Mundial y en esta última octagonal nos dimos cuenta que falta mucho trabajo. En Centroamérica ha aumentado su nivel, ni se diga de Norteamérica como México, Estados Unidos que tienen jugadores fuertes en ligas importantísimas del mundo, nos queda trabajar, organizarnos bien, tener un buen plan de trabajo para lo que se viene, porque básicamente las selecciones empiezan a trabajar el otro año en junio y hay que aprovechar el tiempo.

No te diré que un atraso, puede que estemos iguales, el problema de nosotros es que necesitamos muchos cotejos internacionales para medir. Cuando tenés partidos internacionales con la selección, el jugador crece. Esperemos que en este proceso eso lo podamos tener nosotros, lo que pasó, pasó. Nosotros veníamos de no estar 12 años en una octagonal, pero tampoco quedamos satisfechos, porque el nivel de Concacaf a nivel de selecciones ha subido. Digo esto porque Canadá, Estados Unidos, Panamá y Costa Rica son selecciones que han subido.

- Mundial de Norteamérica 2026 -

Concacaf otorgó seis plazas directas y dos repechajes para Concacaf, ¿cómo valora el nuevo formato, hay más ventajas de clasificar?

Todo el mundo piensa que hay más posibilidades de clasificar porque no están Estados Unidos, Canadá y México, pero hay muchas selecciones de Centroamérica que han mejorado bastante. Ahora el formato, en lo personal, sigo pensando que cualquier formato que sea tenés que jugar contra los mejores. Además, jugarías con selecciones que están por arriba del ránking. Al final cualquier formato que sea tenés que enfrentarte contra ellos, son tres plazas directas, dos repechajes. Los repechajes no son fáciles porque te puede tocar Oceanía, un sudamericano. Lo mejor es prepararse para el formato aquí en Centroamérica y pelear por una de las tres plazas directas.

¿Le gustaría enfrentar a un grupo de selecciones determinadas para pelear por un boleto al Mundial de 2026?

Cualquiera, para nosotros todas las selecciones son difíciles, no hay selección fácil. Lo más importante para nosotros es la preparación con los jugadores nacionales y legionarios, te vas a enfrentar con selecciones que tienen más historia y mundiales que nosotros. Costa Rica tiene más mundiales que nosotros, Panamá es de las mejores selecciones de Centroamérica, Guatemala ha crecido con su nuevo entrenador, Nicaragua viene para arriba, Jamaica tiene jugadores en Europa y que juegan en la Champioship y la Premier League, no hay rival fácil aunque no estén los más potentes de nuestra área.

Hoy por hoy en el top de Concacaf, ¿en cuál lugar ve a la selección de El Salvador?

Donde nos quedamos en la octagonal, ahí estamos.

¿Le gustaría ver a Honduras y El Salvador en el Mundial de 2026?

Claro que sí, eso sería fantástico.

¿Es un sueño para los salvadoreños jugar la Copa América?

Un sueño es ir a otro Mundial, pero lo que pasa que la Copa América es importante porque vas a competir contra selecciones top del mundo: Sudamérica y Norteamérica. Es la única forma que podés crecer, especialmente cuando tenés muchos jugadores afuera del país. Entonces, para nosotros es importante poder clasificar a ese torneo.