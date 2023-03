Con 9 legionarios y un naturalizado, El Salvador presenta convocatoria para el amistoso ante Honduras

La Selección de El Salvador convocó a 22 futbolistas para sus compromisos en la doble fecha FIFA de marzo donde el miércoles 22 enfrentará a Honduras en un amistoso.

La Selecta contará con nueve legionarios en su escuadra, aunque solo tres de ellos militan en ligas de Primera División en el extranjero, tratándose de Erick Zavaleta (LA Galaxy, MLS), Alex Roldán (Seattle Sounders, MLS) y el colombiano nacionalizado salvadoreño Brayan Gil (Deportivo Tolima, Colombia).

El delantero Gil tiene 21 años y no estaría disponible para el juego ante Honduras ya que aún no completa su proceso de naturalización. No obstante, sí podrá jugar contra Estados Unidos el lunes 27 donde de ganar clasificarán al Final Four de la Liga de Naciones de Concacaf.

Honduras y El Salvador se medirán en el BMO Stadium de Los Ángeles, casa del equipo LAFC. El partido se disputará a las 9 PM hora catracha. La H se medirá ante los guanacos previo a su cruce ante Canadá el martes 28, también por el pase al Final Four,