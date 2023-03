Carlo Costly se confiesa: el picante insulto de Cuauhtémoc Blanco en el beso de Samuel Caballero y el mejor defensa mexicano al que enfrentó

Yo enfrenté a Rafa Márquez, Carlos Salcido, “Maza” Rodríguez, enfrenté a muchos defensas. Creo que, por ahí, la estatura mía como es de casi dos metros, como que me tenían miedo se apartaban. De hecho, en el “Aztecazo”, Salcido se quita porque yo lo quiero chocar. Rafael Márquez era el que más metía pata con todo, porque él venía del Barcelona, no tenía miedo, es uno de los defensas más fuertes que habían, fue el que metió más leña.

Cuando yo estaba en México lo veía como aficionado, no estaba jugando fútbol, estaba como “llanero”. De la noche a la mañana cambiaron los papeles, yo jugaba en Polonia y me convocaron a la Selección Nacional, y en una Copa Oro 2007 enfrenté a Cuauhtémoc Blanco, que era el más conocido. En ese partido salió expulsado porque Samuel Caballero le dio un beso. Entonces yo lo aplaudí cuando lo expulsaron, pero él me dijo ‘Chinga a tu madre’. Esa es la anécdota que quedó marcado, el cabrón me mentó la madre y se fue; en ese partido ganamos 2-1 con dos goles míos.

¿Cómo valora su andar en el fútbol mexicano? ¿Se quedó con alguna espina clavada?

Me quedé picado, me dolió bastante por no haber aprovechado la oportunidad, México es una oportunidad en la vida. Lastimosamente el pase internacional me afectó bastante ya que llegó hasta la fecha ocho, nueve del torneo, por esa razón me perdí muchos partidos.