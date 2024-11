La tajante reacción de Javier Aguirre luego de sufrir un corte en la cabeza en el Honduras-México: “Esto es fútbol...”

“Si se analiza el partido fueron dos errores que nos condenaron, no creo que México se haya asustado o se haya cag***, vi un equipo sólido y que peleó cada balón. El resultado es lo que no me gusta, ahora a tener la mente fría para el próximo partido”.

Reacción de su equipo

“Un mal despeje nos cuesta el partido, intentamos empatar, pero nos desordenamos, nos hicieron 2-0, espero que en Toluca logremos revertir esta situación, no soy de señalar a nadie, soy el responsable de la derrota, intentaremos ser más efectivos en casa”.

Honduras

“Hoy ellos fueron acertados, fuimos incapaces, lo importante es que tenemos otro juego en México, estoy molesto por el resultado, no merecíamos irnos con el 2-0 en contra, nos condenaron, no señalo a nadie, pero tengo plena fe que vamos a remontar en el juego de vuelta”.

Incidente violento

“Es fútbol, ellos merecieron ganar. No me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo. Lo otro no tiene caso ni mencionarlo porque es fútbol y no soy de quejarme”.