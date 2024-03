Jhonny Rougier se confiesa: Su estrofa favorita de Honduras y analiza a Costa Rica, ¿se ve titular en el repechaje en Dallas?

Jonathan Rougier es una persona muy feliz en este momento, se ha sincronizado todo para serlo. El llamado a la Selección de Honduras tiene muy ilusionado al portero argentino, naturalizado hondureño. El seleccionador catracho, el colombiano Reinado Rueda, lo ha tomado en cuenta en un momento crucial para la Bicolor y para el guardameta, pues los arqueros titulares de La H, Luis López y Edrick Menjivar, no están disponibles para el juego contra Costa Rica que se jugará en Dallas, Texas, por la disputa de un boleto para la próxima Copa América. Ante las ausencias de “Buba” y Menjívar, por lesión y suspensión, respectivamente, la lucha por la titularidad está entre Rougier y el arquero Harold Fonseca que juega en el equipo Olancho. También Marlon Licona del Motagua.

Rougier es muy prudente, con todo y que pasa por un gran momento, no da por hecho que será el guardameta titular para la batalla de Dallas, dice que primero debe de recibir el llamado oficial y después trabajar para ganarse la titularidad. Eso sí, es contundente, “si al final se me da todo, si el técnico me elige para ser yo el que juegue, estoy listo”. - CHARLA CON DIEZ - ¿Cómo vives este momento, grandes actuaciones con Motagua y has sido llamado a la Selección? Sí, es muy lindo, se me ha cumplido un sueño pero quiero seguir disfrutándolo. Voy paso a paso, mi meta es seguir trabajando para lo que viene, como lo he dicho siempre, para poder estar en la Selección hay que hacer las cosas bien aquí en mi equipo Motagua. ¿Después de que hacía ya un tiempo que te habías naturalizado, habías perdido la esperanza de ser llamado a la Selección? La verdad no. Sí lo había hablado con mi esposa y pensé que podía ser más difícil, cada oportunidad que pasaba sentía que se hacía más complicado, pero estaba tranquilo porque el torneo pasado lo terminé jugando muy bien, este lo comencé muy bien, quiérase o no esas cosas ayudan para que uno pueda estar a la disposición. Aparte de ser hondureño, de tener el derecho, te ganaste el llamado con grandes actuaciones, hasta has convertido un gol casi de meta a meta con Motagua... Bueno, sí, pero lo de anotar un gol fue una excepción, lo bueno es que sirvió para ganar el partido contra el Génesis. Yo siempre me entrego y si me toca estar en la Selección oficialmente no tengo duda que me voy a entregar al 100 por ciento o más.

Fue pública la posición de algunos jugadores por los medios diciendo que la Selección no te necesitaba porque Honduras tiene buenos porteros, ¿cómo te recibieron en la concentración en tu primer llamado a un microciclo? Los días que me tocó entrenar con el plantel, la verdad que me trataron muy bien, los jugadores muy bien, de todos tuve un buen trato, me recibieron muy bien, eso para mí ha sido muy importante, quiérase o no uno va con nervios, para mí era algo desconocido, un grupo nuevo, pero me abrieron la puerta, mis compañeros, todos se sentaban a hablar conmigo para que me sintiera cómodo. También los jugadores del Motagua que asistieron a ese microciclo me acompañaron, me apoyaron. ¿Cuáles fueron tus sensaciones, qué sentiste la primera vez que te pusiste la camiseta de Honduras? Debo de reconocer o más bien confesar que fue algo muy lindo, tuve muchas sensaciones porque un sueño que anhelé se me hizo realidad. Te estás disputando con Harold Fonseca el puesto y la realidad es que tienes grandes posibilidades de ser titular contra Costa Rica... Sí, yo estoy trabajando, disputándome un puesto, me gusta hacer las cosas bien para después ganarme lo demás. Pero tengo claro que Harold Fonseca y Marlon Licona ya tienen un recorrido en la Selección, tengo que ser respetuoso con el trabajo que han hecho ellos y respetuoso también con el trabajo que ha hecho el cuerpo técnico.

¿Cómo te imaginas tu debut con la camiseta de la Selección de Honduras? Por ahora estoy un poco expectante, no me quiero hacer ilusiones antes. pero sí sueño que el día que me toque debutar con la Selección sea con un triunfo, eso no cabe duda. ¿Te ves en la lista de la convocatoria de ese partido contra Costa Rica? Para mí es un sueño estar ahí, en la convocatoria oficial, ser llamado sería muy lindo y apoyaré desde la posición que me toque estar, estando o no en el 11 titular. Lo que buscamos y queremos es estar en la Copa América. Contra Costa Rica será un partido bravo, el que todo jugador quiere disputar... Sí, sí, como le digo, si se me da la oportunidad a mí sería como cumplir un sueño con una gran responsabilidad. Para este semestre debe ser el partido más importante que tiene la Selección. ¿Si al final se da tu debut con la Selección de Honduras contra Costa Rica, cómo te lo imaginas? No te lo puedo decir porque será algo nuevo y muy distinto para mí, pero no tengo duda que será de muchas sensaciones. ¿Qué te ha pedido el profesor Rueda? No he hablado mucho con el profesor Reinaldo Rueda, en la única charla oficial que tuvimos me preguntó que si estaba dispuesto a estar en la Selección, yo le planteé mi parecer, estuvo de acuerdo en lo que yo le expresé y me llamó al microciclo. ¿Te sientes más hondureño estando ahora en la Selección? Siempre me sentí hondureño, la gente también me lo hace sentir así y eso me reconforta.