¿Es obligación ir al Mundial? La respuesta de Kervin Arriaga en su regreso a la Selección de Honduras y lo que dijo de Chelito Martínez

Kervin Arriaga junto a Joseph Rosales ya están en el país para unirse a la selección de Honduras que inicia la eliminatoria rumbo al Mundial de 2026 ante Cuba y Bermuda.

Ambos jugadores del Minnesota United de la MLS, llegaron casi a la medianoche del domingo a San Pedro Sula. En el aeropuerto estuvo DIEZ para charlar con Kervin, que es uno de los jugadores que regresa a la H. Es la primera convocatoria de Kervin Arriaga con Reinaldo Rueda en su llegada confesó que viene a trabajar para tratar de sacar ambos partidos adelante y también habló de otros temas.

ENTREVISTA A KERVIN ARRAGA



¿Qué tal el vuelo? “Un poco complicado, ya que en la mañana tuvimos unos percances, pero gracias a Dios ya estamos aquí para mentalizarnos y ponernos en modo selección”. Pero cuándo la selección llama, no hay cansancio... “La verdad que no hay excusa, venímos con la mentalidad de hacer las cosas bien y de venir a aportar sabiendo lo que está en juego. Venimos con la mentalidad de hacer las cosas bien”. Viene anotando en su equipo... ¿Cómo está su confianza? “Bien, a pesar de que tuvo unos meses complicados por una lesión que me costó salir, pero poco a poco he tomado ritmo y he retomado la confianza y también he anotado goles que son bendiciones de Dios y ahora a prepararnos para lo que viene”. En este tiempo la titularidad es de otro ¿Viene a buscar recuperar su puesto? “Sí, hay una competencia bonita y sana. Independientemente de quién juegue uno siempre busca hacerlo bien y vamos a tratar de aportar y de que el profe tome la mejor decisión”.

¿Cómo está físicamente? “Bien, lo he hecho de la mejor forma. Después de la lesión me hicieron unos exámenes en la rodilla y gracias a Dios todo se pudo controlar rápido y me siento con confianza, que la había perdido”. Su polifuncionalidad puede ser importante ¿Se siente cómodo jugando de defensa y volante? “Sí, con el entrenador (del Minnesota United) he hablado que ya había jugado de defensa en línea de cuatro, pero no de cinco. Más allá del rol ha sido muy importante la confianza que me ha dado”.

Ese rol de defensa también puede tener en la selección... “Sí, no desconozco la posición, pero independientemente dónde me toque jugar, siempre voy a buscar hacer las cosas de la mejor manera”. ¿Qué representa su regreso a la selección? “Orgullo, siempre he dicho que venir es algo lindo, pero también es un compromiso grande, sabemos lo que se juega y queremos darle una alegría al pueblo hondureño”. ¿Cómo afronta esta eliminatoria tras todo lo sucedido? “Tuvimos ese sabor agridulce tras el partido contra Costa Rica, donde no pudimos estar, pero desde casa alentamos. Ahora solo toca cambiar la página y pensar en clasificar al Mundial”. Usted vivió una pesadilla en la eliminatoria pasada con Honduras ¿Cómo toma este nuevo arranque? “En esto de selecciones, no hay rival fácil. Sabemos que va a ser complicado, la eliminatoria pasada comenzamos bien sacando un punto en Canadá, ya después pasaron cosas que fueron culpa de nostros (los jugadores), ahora buscamos revertir eso”. ¿Es favorita Honduras para clasificar a la próxima Copa del Mundo ante las ausencias de México, EEUU y Canadá en eliminatoria? “Tal vez, no sé si favorita para la gente, pero si puedo decir que vamos a pelear a luchar hasta donde podamos”. ¿Es obligación ir al Mundial? “En las instancias que estamos, con México, EEUU y Canadá ya clasificados, creo que la gente va a exigir eso. No será fácil, pero tenemos la selección y los jugadores para hacerlo”. Choco Lozano habló de falta de humildad hacia los rivales ¿Cómo toma esto? “No hay menospreciar a ningún rival, tenemos que encarar cada partido de la mejor manera, al final somos 11 contra 11 en la cancha. Lo único que si hay que intentar sacar el resultado”.