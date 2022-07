La vida detrás de Luis Alvarado: un planificador, padre cariñoso y detallista al mando de la Selección Sub-20 de Honduras

Desde pequeño siempre estuvo con el balón, soñaba con ser futbolista y destacar. No es un arquitecto ni mucho menos estudió esta carrera; no obstante, sus familiares y amigos así lo catalogan por su forma de ser. No deja nada al azar, todo lo planea al detalle, siempre está un paso adelante.

Gerson López, quien lo conoce desde la etapa en el Perla del Ulúa, le tiene mucho respeto a Alavarado. “Es disciplinado, en lo futbolístico preguntaba mucho. Se recuerdan esos gratos momentos. Conociendo de él no me sorprende sus logros, Luis nació con una estrella, no es improvisado, él ya tiene todo planificado. Está para más cosas grandes. Es un gran ser humano, todo mundo lo conoce como el entrenador joven, pero como persona no te vas a aburrir, es divertido, bromea mucho, tiene un lado solidario”.

FRASES FAMILIA Y AMIGOS

Gloria Amador, su madre: “Mi hijo siempre ha sido un muchacho bien tranquilo, educado y humilde”. Wendy Alvarado, hermana: “Luis está muy contento, así me lo dice cuando chateamos y espero verlo campeón”. Carlos Alvarado, hermano: “Ante panamá me vinieron los sentimientos, siendo tan joven y lograr el éxito”. Kelyn Alvarado, hermana: “Es una persona muy humilde que ha soñado en grande y comienza a destacar, se lo merece”. Gerson López, amigo: “Luis siempre se viste a la moda, hasta en eso le gusta marcar la diferencia a él”. Francisco Aguilar, amigo: “En anécdota, estábamos en Segunda y me dijo: ‘presiento que te van a sacar’, y él fue que salió”.

DATOS

* Luis lleva un año y medio de trabajo con la Sub-20, alternaron entre Siguatepeque y San Pedro Sula.

* En 2019 debutó como entrenador principal del Honduras Progreso y lo salvó del descenso.

* 34 años tiene el joven técnico progreseño; nació el 2 de febrero de 1988 en la Perla del Ulúa.

* Cuatro hermanos hermanos integran la familia Alvarado Amador: Wendy, Carlos, Luis y Kelyn. Sus padres Gloria Amador y José Alvarado (QDDG).