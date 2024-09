Noel Valladares revela el legionario destacado del Honduras vs Trinidad y lanza advertencia a Jamaica

La Selección de Honduras dio un paso importante en sus aspiraciones por lograr la clasificación a los cuartos de final de la cuarta edición en la Nations League de la Concacaf.

Trinidad y Tobago no le metió las manos a la Bicolor que no perdonó en el Estadio Nacional Chelato Uclés que ha empieza retumbar su fortín en la segunda era de Reinaldo Rueda.

Este juego lo observó Noel Valladares, leyenda del fútbol hondureño. DIARIO DIEZ charló con el guardián catracho que destacó el trabajo colectivo en el Chelato Uclés.

El excancerbero dio su punto de vista sobre los dos buenos porteros que tiene Honduras, el rival Jamaica y el legionario que le llamó la atención en el debut hondureño.

VALORACIONES DE NOEL

Había que empezar con pie derecho la Nations League

Es importante ganar para la confianza, para el buen funcionamiento del equipo, esperemos sea un aliciente para los muchachos.

Trinidad y Tobago comenzó complicada

Creo que los muchachos lograron contrarrestar bien, quitaron el balón, eso fue ventaja para Honduras porque ahí pudieron generar ellos las ocasiones de gol.

¿Qué le llamó la atención de Honduras?

Hay bastante juventud, hay jóvenes con mucho talento, me gustó la entrada de David Ruiz, interesantes en la zona defensiva, va por buen camino la Selección, ojalá agarren esa confianza que se necesita como equipo para poder ganar los partidos.

¿Cómo ve el tema de la continuidad con Édrick Menjívar?

Hay gente que puede lograr la portería en cero, está el caso de Buba López, Harold Fonseca y los que están ahí. En el caso de Édrick ha agarrado, no ha soltado, ha hecho un buen trabajo, pero hay que resaltar que está Buba ahí, no puede descuidarse, Buba está ahí, no puede descuidarse.

¿Cómo visualiza el duelo ante Jamaica?

Sí, Jamaica es más duro que Trinidad y Tobago, pero este gane viene a darle un voto de confianza para la Selección, ojalá sigan así con ese entusiasmo