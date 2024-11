Rambo de León describe el mediocampo que quiere ver ante México y responde si Yustin Arboleda debe ser titular

“Acá es donde vos tenés que sacar puntos de referencia, tenés que reafirmarte en México, esa capacidad que mostramos, mantuvimos el orden, sí, pero la pelota no la tuvimos. Ahora hay que mantener la pelota para llevar los tiempos y poder llevarnos el resultado”, dijo Rambo.

En cuanto al tema de la altura de Toluca, Rambo de León jugó varios años en México y explica qué tanto puede afectar.

“Para el que está mal físicamente si le afecta la altura, para el que está bien físicamente le ayuda porque los glóbulos rojos se te reproducen, yo he jugado acá, más bien me ayudaba, me sentía mucho mejor en este estadio, por el ambiente también, la cercanía, la cancha es hermosa”, aseguró.

El exseleccionado hondureño dice que Honduras deberá defender bien y se contundente.