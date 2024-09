Rueda revela las claves del triunfo de Honduras, los dos jugadores que lo sorprendieron y advierte a Jamaica

La Selección de Honduras bailó a Trinidad y Tobago en su debut en la Nations League de la Concacaf en partido que se realizó en el Estadio Nacional Chelato Uclés.

Maylor Núñez, Alex López y Kervin Arriaga fueron las grandes sorpresas de la Bicolor en el 11 inicial de La H ante los caribeños.

Honduras consumó la victoria, pero ahora piensa en Jamaica, rival al que tenemos que vencer para asegurar al menos el 50% de la clasificación a los cuartos de final de la Nations League.

Reinaldo Rueda reveló las claves del triunfo de Honduras ante Trinidad y Tobago, halagó a Kervin Arriaga y comentó lo que le falta a la Bicolor Nacional para llegar a tope a nivel futbolístico.

CONFERENCIA DE PRENSA

Se abre con triunfo ante Trinidad y Tobago, ¿cómo vivió este primera victoria en Nations League?

Como todos los partidos con la intención normal de estos primeros partidos, tres meses sin estar con los jugadores, tres meses sin tener contacto con ellos, lo importante es lo que se adelantó con los jugadores de la Selección de Honduras en el microciclo y un rival al que habíamos analizado en los juegos que hizo en la Copa de Naciones anteriores y que conservó el mismo equipo, el fútbol de ellos fue muy auténtico, lo peor que se les puede dar es confianza, porque saben jugar, por eso este juego era de mucha tensión, llegaron los goles en el momento oportuno, estuvimos muy ansiosos, muy acelerados, en los primeros 20 o 30 minutos hicimos un partido equivocado, después llegó el talento y los goles que nos dieron la tranquilidad.

La Selección de Honduras apostó al posicionamiento, equipo de mediocampistas, ¿priorizará la elaboración o dependerá de los rivales?

Por fortuna el jugador hondureño tiene esa virtud, tenemos jugadores potentes para el balón largo, para el espacio libre y jugadores como Alex López, Kervin Arriaga que construyen, que elaboran, es importante era el control del partido con la posición del balón pensando en el arco rival, una cosa es jugar en Tegucigalpa y otra es jugar fuera.

¿Qué destaca de este resultado positivo de Honduras ante los caribeños?

Es positivo empezar ganando, le decía a los muchachos, ¿por qué esta gente va a creer en nosotros? Va a creer la gente cuando ganemos. En noviembre del año pasado nos ilusionamos, pero regresó el escepticismo, ahora tenemos que volver a enamorar a la afición, a que crean que la sigan recordando, es de la única forma, era el compromiso.

Aparte del juego de hoy, el formato de la Liga de Naciones es complejo, ese resultado de Jamaica con Cuba de 0-0, es la diferencia de goles que pudo ser más para Honduras, nos acerca a querer ese primer lugar y cerrar el ranking con una mejor posición en Concacaf.

La jornada de la Nations League, ¿qué debe mejorar?

Es asimilar bien el triunfo, seguir priorizando en lo que queremos, creo que esto nos fortalece para la tensión de los muchachos y validar con un buen juego contra Jamaica por todo lo que significa la clasificación, jugaremos de visitante contra Guyana y el mismo Jamaica. De modo que es importante el análisis y que esto se ratifique en el próximo juego.

¿Era lo que se esperaba en cuanto a lo que planificó en la semana y jugará al mismo estilo ante Jamaica?

Eran las situaciones que teníamos frente a Trinidad, en algunos minutos cambiamos el sistema ante Jamaica, vamos a evaluar lo que hizo Cuba, antes que todo era recuperar el plantel de jugadores, conservar la parte emotiva, lo importante es saber que será un rival difícil, quizá tiene un nivel competitivo por el tipo de jugadores que tiene, por las ligas donde actúan, sabemos que será un partido difícil.

Le sorprende lo de Kervin Arriaga, ¿qué pasó con Menjívar?

Muy gratificante lo de Kervin, fue una de las situaciones que compartíamos con los profesores, si el año pasado no hubiéramos perdido a Kervin durante ocho meses por la lesión que sufrió, ahora se está adaptando una filosofía Yusgoslava, en un ambiente difícil, vimos las dimensiones que tiene: ese gran volante que ojalá siga fortaleciéndose, que ese trabajo en el Partizán como con Honduras le dé ese salto de calidad a otra liga, que nos aporte todo su talento, es positivo porque era una defensa muy cerrada, ustedes vieron que intentó Edwin, Kervin, por ahí nos equivocamos, pero es muy gratificante. Lo de Édrick es una pequeña contractura, esperemos se pueda recuperar.

¿Qué tanto falta para volver a ver la mejor versión de Honduras?

Ese es el desafío, es lo que hablamos justo en la charla técnica, completamos casi diez meses de esa primera ilusión, de ese noviembre 17, no han sido fáciles, está todo el compromiso, está toda la convicción, han sido meses difíciles con jugadores lesionados, Luis viene sin ritmo, viene de hacer algunos minutos en USA, no ha jugado cinco partidos en cinco meses o más, Choco cambió liga, no hemos podido volver a juntar el equipo completo, esa es la dinámica de selecciones, ojalá podamos conservarlos con buena actitud.

¿Qué opina del partido de Alex López?

Es un jugador talentoso, vino con esa situación después de su paso por Costa Rica, le ha costado tomar el ritmo, es un jugador inteligente, el transmite mucha tranquilidad, quizá no tiene lo que tienen otros jugadores, son siete años de estar con la Selección de Honduras. Hoy hablamos de esos jugadores que tienen que colocar, lo que ha dolido, tienen que ser malos perdedores, hoy fue la idea con su talento, la gran virtud de su pegada.

¿Qué tan importante es el tema del jugador que está fuera, están en mejor nivel?

Son partido de partidos, ustedes ven que la Liga Nacional es el sostén, el 55% es de la Liga Nacional, ellos son el soporte de la Selección. Los que vienen de afuera como Ruiz, Obregón, Kervin, Palma, saben que deben exigir para imponerse, ellos les dan esa calidad a los de la Liga Nacional. Al final la que gana es la Selección.