Reynaldo Tilguath, muy crítico: Sus enseñanzas como DT, la reelección en Fenafuth y ¿por qué dejó de entrenar la Sub-20?

Cosas buenas y otras no tan buenas, pero estoy muy agradecido con Dios por lo que me dio como jugador y ahora como entrenador.

Por eso te decía que como técnico he tenido momentos muy agradables, pero lo más duro fue cuando descendimos con el Real de Minas, eso tocó mucho nuestra carrera, al final te das cuenta de que hay muchas cosas en las que hay que mejorar, uno no lo sabe todo, y todo queda como experiencia.

Sí, pero a ellos no les interesa, yo estuve en la federación, a ellos les interesa poco o nada si el niño come, estudia o se está preparando. A ellos lo que les importa ya el futbolista adulto, formado, porque ahí está el dinero.

¿Recuerda que usted dirigió a esa misma selección?

Sí, yo estuve con ellos, lastimosamente no se puedo terminar el proceso porque vino la pandemia.

¿Qué le dijeron?

Cuando no te acomodas al sistema sos una piedra en el zapato, yo no me acomodé a que me impusieran jugadores. A mí me dijeron diferentes directivos que tenía que llamar a este o al otro y yo les dije ‘yo voy a convocar al que yo perciba que nos va servir no porque sea de este equipo o del otro’.

¿Es un mal general en los entrenadores?

Lamentablemente hay entrenadores que no aceptamos eso y otros lo aceptan, pero yo pienso que debemos dejar de ser técnicos chamberos y darnos nuestro lugar.

¿Qué opinión le deja la exclusión de Ángel Villatoro y Roberto Osorto de esta Selección?

A la selección van los que están mejor, si yo quiero hacer un gran mundial tengo que llamar a los mejores sin importar el tiempo que tengan de haber aparecido.

Si no llevas a Villatoro y a Osorto, pero llevas a uno de Italia que no lo conoces y traes otro de Estados Unidos que tampoco lo conoces y dejas fuera a dos que han destacado en Liga Nacional, al final Luis decide quién va y quien no, son los resultados los que avalarán su continuidad.