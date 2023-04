Pinto calienta la previa del Cali-Júnior y se molesta al recordar la pelea con Bolillo Gómez: “Al perro no lo capan dos veces”

“Pinto me dijo que le habíamos pagado al árbitro cubano Yadel Martínez en el partido del hexagonal del pasado 11 de noviembre que ganamos 1-0 en San Pedro Sula y eso me molestó”, dijo entonces Gómez.

Luego de esas palabras, a Jorge Luis Pinto le consultaron sobre su homólogo y no contestó del todo alegre. “Hábleme del Cali. No me interesa nada de ‘Bolillo’. Sé quién es, lo conozco perfectamente y ojalá haya cambiado sus costumbres. Voy a estar con los ojos abiertos. Al perro no lo capan dos veces”, lanzó Pinto.