Alberth Elis sobre su futuro: "Solo me quiero mover a Europa"

El delantero Alberth Elis se encuentra de vacaciones en Honduras luego que finalizó su participación con el Houston Dynamo en la MLS de los Estados Unidos.

Alberth Elis estuvo presente en el juego de Real España ante Olimpia

"La Panterita" se refirió a dos temas específicamente: su futuro con el club norteamericano y el nombramiento del futuro seleccionador de Honduras.

De vacaciones, ¿Tiene un plan de trabajo?, la MLS comienza en marzo.

En enero comenzamos la pretemporada, después vamos a ver qué hacemos. Hay que tratar de estar en forma y entrenando.

¿Cómo tomaste el hecho de ser elegido el mejor jugador del Houston Dynamo?

Feliz, creo que fue un buen año en lo personal y espero seguir mejorando en lo que viene.

¿Tu situación contractual?

Tengo contrato, vamos a esperar a ver qué pasa, a ver si viene una buena oferta. Tengo dos años de contrato con el equipo.

¿Hasta donde te miras en el Dynamo?

Hasta que venga una oferta de Europa, hasta ahí vamos a estar ahí.

¿De Houston a Europa, entonces?

Mi mentalidad es Europa, solo me quiero mover ahí. Creo que todo llega a su debido tiempo y al final la oportunidad va a llegar.

¿No estás desesperado?

No, estoy tranquilo, vamos a paso a paso y creo que la oportunidad al final llegará.

¿Qué te dice la gente?

Tenemos que esperar que llegue algo bueno, sé que el Houston no me dejará ir por algo... tiene que ser una buena oferta para que me deje ir.

¿Hay una cláusula en el contrato para poder salir?

Tenemos que esperar, seguro tiene que ser una venta para salir, pero estoy feliz en el Houston.

¿Qué lo ha hecho feliz en el Houston?

Los goles y los buenos partidos, eso me hace feliz.

Hablando de otro tema,¿Qué podés decir del nombramiento del seleccionador?

Ellos saben lo que hacen, entre más rápido nombren el entrenador es mejor para todos.

¿Como grupo que conclusiones les dejaron este par de partidos?

Mejoramos mucho en la tenencia del balón, que nos venía faltando, hemos tomado mucha confianza, al final es lo que se busca.

Han recibido buenos comentarios.

Sentimos que los estamos haciendo mejor, que estamos con más confianza y al final es lo que buscamos.

¿A qué se debe este cambio?

Tal vez estamos sueltos, hay más confianza y por eso nos miramos mejor.

¿Es que anteriormente no podían salirse del libreto?

Todos sabemos como era el estilo de trabajar de profesor Pinto, era muy estricto, pero seguimos trabajando.

¿Ustedes se soltaron o los soltaron?

No, estamos tomando más confianza, cada partido hemos ido creciendo. Al final es el mismo once que jugó estos dos partidos y terminó jugando en la eliminatoria pasada.

¿Qué te parece que siga la escuela colombiana?

Ahí es a quién la Federación nombre, nosotros somos jugadores y tenemos que estar listo para cualquier llamado.

¿Te gustaría que fuese catracho?

No, eso no me compete, nosotros tenemos que jugar.