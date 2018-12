Los Ángeles quiere otra vez a "Buba" López pero sin pagar por el préstamo

data-show-count="true" data-lang="es" data-width="500px" data-align="right" data-size="large">Seguir a @kelvinDIEZ

Increíble pero el negocio que pensó hacer el Real España con el portero Luis “Buba” López con el préstamo a Los Ángeles FC de la MLS, se vino abajo por la lesión que sufrió el guardián y todo quedó en nada. No hubo pago a los sampedranos por llevarse al jugador.

El convenio que habían hecho en Real España y el cuadro de la “Meca del Cine”, era que a los nueve partidos jugados, mirarían las condiciones del guardián y los americanos harían la oferta de compra o extensión del préstamo, pero no fue así.

Leer. EL OLIMPIA ANUNCIA UNA NUEVA BAJA Y YA SON CUATRO

Una dura fisura en la tibia que sufrió el portero lo apartó de las canchas casi ocho meses, situación que lo llevó a jugar únicamente un partido en la MLS y fue una decepción para los angelinos que tenían planes grandes con el futbolista catracho.

“No recibimos ningún centavo y quieren que se lo prestemos de vuelta este año sin pagar nada a cambio”, explicó a DIEZ uno de los altos dirigentes aurinegros que negoció el préstamo del portero de la Selección de Honduras.

“Buba” es pretendido nuevamente por Los Ángeles, pues ahora ya está recuperado. Saben de las condiciones que tiene, pero en la Máquina están claros que si no entra dinero no lo pueden dejar ir y ha sido confirmado como refuerzo para el torneo Clausura.

“Hay préstamos de jugadores sin dinero. En este caso de Buba porque nos lo recuperaron de la lesión y fue parte del convenio. A los nueve partidos decidían si lo compraban y ahora decidieron pedirlo nuevamente pero gratis”, explicó el dirigente que contó a DIEZ los detalles de la operación.

“Gratis otra vez a ningún lado. No se puede porque… ¿entonces de qué vivimos los equipos? La chequera nuestra ya no aguanta. No recibimos nada a cambio”, siguió contando el directivo que brindó la información bajo confidencialidad de su anonimato.

Recientemente sucedió una situación similar a la de “Buba” López al Marathón con el volante Cristian Cálix que no renovó contrato y fichó por el Atlas de México. Antes los aurinegros lo habían sentido con Bryan Acosta que se marchó al Tenerife de España en agosto del año pasado sin dejar un peso a la institución que lo formó.