Víctor Moncada: "Haré mucho ruido para llega a la Selección de Honduras"

Los sueños son el día a día en donde con el pasar del tiempo disfrutas del éxito traducido de tus constantes esfuerzos. Así se traduce el pasaje del futbolista hondureño Víctor Moncada, quien recientemente fue fichado por el Real Estelí de la Primera División de Nicaragua para escribir una nueva página en su carrera como futbolista, esta vez siendo su primera vez en el extranjero.

Moncada, quien presume en su palmarés de haber defendido los escudos de Atlético Choloma, Honduras Progreso (su mejor época jugada Concachampions), Real España y Vida, acabó su contrato con el Juticalpa (su último club) para iniciar una nueva aventura en tierras vecinas en donde espera alcanzar éxito en busca de su tarea mayúscula de vestir los colores de la Selección de Honduras.

Cuéntame Víctor, ya instalado en Nicaragua... ¿Qué tal las sensaciones hasta el momento?

Te diré que no puedo estar más contento desde el momento en que llegué el equipo hizo todo para que llegara tranquilo y la verdad que Richard Rodríguez también jugó un rol importante. Estoy muy tranquilo y entusiasmado.

¿Ya te habían hablado algo del club antes de firmar tu contrato?

Richard ya me había comentado sobre la estructura del equipo y déjame decirte que es un equipo muy profesional que tiene un gran estadio y grandes instalaciones. Me he quedado encantado con el trato y claro que el equipo tiene expectativas grandes.

El volante hondureño posa con sus compañeros del Estelí de Nicaragua

¿Estás claro que llegaste a un equipo grande?

Sí, es un equipo que se prepara cada campaña para pelear el campeonato, así que estamos con esa mentalidad. He dicho siempre a lo largo de mi carrera que los retos no me dan temor, no me dan miedo, hoy estoy acá por el objetivo de ser campeón.

¿Cuáles son los retos personales que toca enfrentar ahora?

Para crecer... quizá mucha gente no lo entienda así, pero todos tienen derecho y libertad de opinar. Yo sé que vine a este lugar que tiene objetivos grandes, solo espero en Dios poder cumplir con todas las expectativas porque ellos han confiado en mí. Vengo a dejar lo mejor de mí. Si Dios me mueve de un lugar no me va a desamparar.

¿Entiendo que llegaste libre de Juticalpa cierto?

Sí, ya había terminado mi contrato. Ellos tenían la primera opción para renovar, pero al final no se logró nada.

¿Qué otras ofertas habían sobre la mesa para Moncada?

Pues te diré que habían otras ofertas, pero dar nombre sería inadecuado, pero sí habían de acá de Nicaragua y otros países. Al final me gustó lo que me comentó Richard sobre el país y el equipo. Estuvimos hablando por meses hasta que llegamos a un acuerdo.

¿Qué te ha dejado esos pasajes en clubes hondureños?

En cada equipo que he estado he tenido un aprendizaje. En Marathón y Choloma crecí mucho. Pero Honduras Progreso lo tengo en el corazón, es la razón por la cual estoy acá ahora, estoy agradecido con ellos. Luego en Real España las circunstancias no se dieron para que yo tuviera protagonismo -pero no voy a culpar a nadie, quizá yo no estuve a la altura- aunque me quedé con el pesar porque siempre quise jugar allí. En Juticalpa me sentí muy cómodo, la afición me trató muy bien.

Moncada ya tiene varias semanas entrenando con el equipo rojiblanco.

El deseo de todo futbolista es representar a su país... ¿Ves jugando en Nicaragua esa posibilidad?

Claro, siempre tuve ese sueño. Yo dije -voy a hacer mucho ruido para ser tomado en cuenta- porque quién no quiere vestir la camiseta de la Selección de Honduras