Así será el debut de los cuatro hondureños que juegan en la Liga MX

Este viernes rueda la pelota en la Liga MX que pone en marcha el Clausura que tendrá a cuatro hondureños como protagonistas este año, con la novedad que solo tres podrían arrancar de inicio en la jornada uno.

Los cuatro jugadores son: Brayan Beckeles, lateral derecho del Necaxa de Aguas Calientes, Michael Chirinos y Félix Crisanto de los Lobos BUAP de Puebla y Cristian Cálix, jovencito que recientemente fichó por el Atlas.

Quien debutará este fin de semana es Cristian Cálix. El joven está en proceso de adaptación, entrenando con el primer equipo pero será el entrenador Ángel Guillermo Hoyos que determinará si lo necesita y le ve condiciones para lanzarlo al ruedo.

Quienes sí dejaron buena impresión en su primer torneo fueron Félix Crisanto y Michael Chirinos con los Lobos BUAP que entrena Paco Palencia. De los dos, el delantero Chirinos hizo tres anotaciones y se tiene ganado el puesto de titular para el Clausura 2019.

Otro que también es sólido en su equipo es el lateral Brayan Beckeles quien cumple cuatro años en el cuadro de Aguas Calientes en el máximo circuito. El hondureño es muy querido y aunque se ha informado que es pretendido por el Peñarol de Uruguay, sigue fijo en los rayos para una nueva aventura.

¿CÚANDO DEBUTAN?

El volante Cristian Cálix que fue presentado ayer jueves con Atlas y usará el dorsal 28, se miden a los “Gallos Blancos” de Querétaro en La Corregidora este sábado a las 5:00 de la tarde y en Honduras no será transmitido.

Quien no tendrá actividad este fin de semana es Bryan Beckeles. Su partido con el Necaxa fue suspendido. Se enfrentaban al América y ahora tendrán que esperar la segunda fecha para enfrentarse el 12 de enero en casa a los Pumas.

Los que sí están listos para la actividad son los chicos de Lobos BUAP. Michael Chirinos y Félix Crisanto juegan el domingo en casa recibiendo a las 4:00 de la tarde al Santos Laguna, equipazo que también estará jugando la Champions de Concacaf.

AGENDA DE PARTIDOS EN LA JORNADA 1

Querétaro vs Atlas (Sábado 5:00 pm) -Cristian Cálix-

Lobos BUAP vs Santos (Domingo 4:00 pm) -Michael Chirinos y Crisanto-

América vs Necaxa *SUSPENDIDO -Bryan Beckeles-

JORNADA COMPLETA

HOY (Viernes)

7:00 pm Morelia vs Toluca

9:00 pm Puebla vs Cruz Azul

SÁBADO

5:00 pm Monterrey vs Pachuca

5:00 pm Querétaro vs Atlas

7:06 pm León vs Tigres

9:00 pm Chivas vs Xolos de Tijuana

DOMINGO

12:00 m Pumas vs Veracruz

4:00 pm Lobos BUAP vs Santos