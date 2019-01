Las confesiones de Romell Quioto en la red social de Instagram

Romell Quioto la sigue pasando bien en sus vacaciones en Honduras, el delantero apareció en Santa Bárbara y subió fotos a redes sociales en las letras conmemorativas a la ciudad, además hizo varias confesiones.

Quioto, es uno de los más activos en las redes sociales y sus fans cuando está conectado quiere saber de todo, hubo alguien que le preguntó si le gustaría jugar en el Real España. "Nunca en mi vida se me ha pasado por la mente eso", contestó el "Romántico".

¿Jugaría en otro equipo que no fuera Olimpia y Vida? "La verdad nunca me he visto en otro equipo que esos dos, pero nunca se sabe", escribió Romell.

El oriundo de Río Esteban, Colon, jugará su tercer año con el Dynamo de la MLS, donde en su estadía en el equipo texano a anotado 13 goles.