Alberth Elis revela por qué no firmó con Real España antes de llegar a Olimpia

El delantero hondureño Alberth Elis está de vacaciones en su país antes de unirse al Houston Dynamo, pero ha recordado el día que pudo firmar por el Real España y por una confusión decidió irse al Olimpia.

Contó que llegó junto con su papá a las oficinas del equipo aurinegros y cuando pidió los papeles para firmar su contrato, le dijeron que no sabían nada, eso hizo que llamaran al conjunto de la capital con quienes ya habían tenido pláticas.

"Yo llegué a la oficina a firmar mi contrato, se suponía que ya iba a estar todo para solo firmar, tenía 15 años. Con la persona que yo había acordado no había hablado con la que estaba en la oficina y ese no sabía nada. Mí papá le había dado la palabra al (Real) España, pero como ya habíamos hablado con el Olimpia, al no estar él ahí, le llamó al Olimpia y ese mismo día firmé con ellos", dijo Elis en el programa Cinco Deportivo.

Al consultarle si deseaba jugar en el Real España respondió. "Es que como eramos de San Pedro Sula y mi familia es España, ya estaba en la reserva, era más fácil", cerró.