Bryan Moya: "Sueño con poder levantar un título en el extranjero"

Rodeado por el apoyo de su familia y con las maletas llenas de ilusiones, así emprendió su viaje a Venezuela el volante, Bryan Moya, quien se sumará a las pretemporada que realizará el club para intentar tener una buena presentación en el torneo local y en la Copa Sudamericana.

Llegó el momento para poder viajar y unirte a tu nuevo club

Si, es que se había tardado el trámite del visado, pero ya gracias a Dios llegó el día y esperar esta nueva aventura para hacer las cosas bien.



¿Cómo se da la vinculación al Zulia FC?

Fue por parte de "Muma" (Víctor Bernárdez), él me ha ayudado bastante ahorita como representante y se dio la oportunidad. Tenía otras ofertas, pero se dio esta oportunidad y tengo que aprovechar que voy a jugar Copa Sudamericana.

A muchos les sorprendió que ficharas por un equipo de Venezuela.

Si, todos se sorprendieron porque dicen que es un país que está en crisis, pero como futbolista profesional tengo que ver que verlo de otra manera y aprovechar. El fútbol sudamericano está más arriba que el de nosotros.



¿Qué te llamó la atención de esta oferta?

El hecho que va jugar Copa Sudamericana y además que el equipo ha venido bien en los últimos años y espero poder sobresalir en esa copa.



¿Te informarte bien del equipo y el país?

Rápido lo empecé a seguir en la redes, luego revisé en Internet y vi lo que había hecho, lo que significa para la ciudad de Maracaibo. Yo espero hacer las cosas bien y aportarle al club.





Este es un nuevo desafío a tu carrera.

Pues como todo futbolista que quiere salir del país y esta será una nueva aventura bonita y espero aprovecharla.



¿Algún día te lo imaginaste ir a jugar a Venezuela?

Nunca pensé ir a jugar a ese país, pero se me dio la oportunidad. Yo lo había pensado en salir, pero no a Venezuela, espero hacer las cosas bien y luego dar el salto a otro país.



¿Tú deseo es ir a jugar a la MLS?

Eso será a su tiempo, primeramente Dios se va a dar, pero mí anhelo es jugar en la liga mexicana y voy a trabajar para eso.



¿Sería un trampolín el fútbol de Venezuela para llegar a México?

Claro, por eso tengo que aprovechar la Copa Sudamericana y poder mostrarme.



¿Te imaginaste jugar Copa Sudamericana?

Será la primera vez y que bueno que se me da esa oportunidad, creo que todo mundo mira esa copa porque la transmiten.



¿Ya has hablado con el técnico o directivos del equipo?

No, hasta ahora que voy para allá. Ya todo está arreglado, ahorita voy hacer las pruebas físicas y espero que todo salga bien.



¿Por cuánto tiempo arreglaste con el Zulia FC?

Voy por dos años, pero espero que todo me salga bien y si Dios quiere pueda haber una mejor opción.



¿Del fútbol hondureño tuviste ofertas para jugar?

Si, tenía oferta del Olimpia y estoy agradecido con el equipo, con Osman. Ellos me trataron bien, pero al final los entrenadores que llegaron no me tomaron en cuenta, pero yo siempre di todo y al final las oportunidades salen por el buen trabajo que hace.





¿Hubo otros equipos interesados?

Escuché rumores por ahí, pero siempre la primera opción la iba tener el Olimpia.



¿Por eso empezaste a realizar pretemporada con el Olimpia?

Yo pedí permiso, ellos ya sabían que yo tenía unas ofertas, pero me dijo que fuera entrenar y que en Honduras la primero opción eran ellos.



¿Del extranjero hubo otras ofertas?

Si había otra, pero no la quiero decir, ya que en el futuro se pueda dar.



¿Era de Sudamérica también?

Era de México, de un equipo de segunda, espero que un día se de, pero para eso hay que trabajar fuerte en eso.



¿Con el Houston Dynamo hubo oportunidad?

Siempre está abierta esa posibilidad, este año primeramente Dios ya me sale la residencia y puedo tener esa oportunidad.



¿Cómo tomas este reto al ser un legionario?

Espero poder representar bien al país, ser tomado en cuenta en la Selección Nacional. Creo que uno trabaja para eso y ellos son los que verán el trabajo que uno hace.





¿A marcar historia en tú carrera profesional?

Si, claro. En lo personal yo quiero sobresalir bastante y mis amigos cercanos también, además los hondureños también, ya que no es fácil salir del país y estar lejos de la familia.



¿Te sorprendió la oferta del extranjero, ya que no se logró el título con el Olimpia?

Si, pero lo bueno es que mi representante ya venía trabajando en eso ante del torneo y ellos me dijeron que no importaba si quedaba campeón o no.



¿Las puertas del Olimpia quedaron abiertas?

Si, yo salí muy bien del equipo y estoy agradecido con Osman Madrid, es una buena persona, me trató bien y me voy de la mejor manera.



¿Con qué meta viajas?

Yo sueño con poder levantar un título en el extranjero, ojalá que se me de este año y que Dios bendiga mi vida.



La hinchada del equipo al parecer te está esperando

Si, ya me han escrito por las redes y me dicen que me esperan con los brazos abiertos.