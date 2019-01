Rubilio Castillo en su presentación: "Soy afortunado por estar en Saprissa"

El delantero hondureño, Rubilio Castillo, fue presentado esta noche ante la prensa como el nuevo jugador del Saprissa de Costa Rica.

Con la camiseta número "9" y acompañado del presidente del club Morado, Juan Carlos Rojas, el catracho dio declaraciones.

"Saprissa es el club más grande de Costa Rica y el más ganador de Centroamérica", fueron las primeras palabras del exjugador de Motagua.

Asimismo, "Roruca" habló sobre las oferta que tuvo en Asia y que al final no se concretó. "Si me hubieran puestos las opciones de China y Saprissa, habría elegido Saprissa. Soy afortunado por estar en Saprissa, lastimosamente para ellos no contarán conmigo, porque yo llegaba con una mentalidad ganadora, para mí fue bueno pues llego al Saprissa. Dios me bajó de un barco y me subió a un avión”, destacó Castillo.

"Estoy seguro que voy a hacer lo humanamente posible para marcar mi propia historia, ser determinante y colaborar con mis compañeros por los objetivos que todos tenemos", resaltó el catracho de 27 años.

Rubilio dejó claro que llega al conjunto de Saprissa para "luchar por un puesto". La afición se ha mostrado ilusionada en las redes sociales.

El exjugador de Motagua habló también del gran compromiso que tiene al ponerse la camiseta Morada.

“Me motiva venir al club más ganador de Centroamérica, con la afición más linda de Centroamérica, eso me compromete, vengo a darlo todo por esta linda camiseta. Con mucho esfuerzo y dedicación trataré de demostrar lo que venimos a hacer, sé que es una camiseta con mucho compromiso; es una bendición de Dios vestir esta camiseta”, dijo.