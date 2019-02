Antony Lozano: "He tenido acercamientos con clubes de la MLS, México y Asia"

Follow @GustavoRocaGOL

El delantero hondureño Antony Lozano está feliz en el Girona de España, el artillero, que en LaLiga no pasa un buen momento habló sobre ofertas que ha recibido en los últimos meses.

Aunque ha tenido acercamientos con otros clubes, el jugador admitió en la entrevista realizada por Acontecer Deportivo que le encantaría seguir su carrera en Europa.

También habló sobre su participación en la Copa del Rey 2019 donde se dio el lujo de golear al Atlético y Real Madrid.

TODO LO QUE DIJO:

Su participación en Copa: "Contento con la participación que tuve en Copa, el equipo quedó eliminado en cuartos pero para la ciudad y para el club fue histórico, es un equipo que se está formando una historia, nunca había logrado llegar a esa instancia; contento por ayudar al equipo a llegar a esa etapa ya que viniendo de Honduras es más complicado".

'Choco' Lozano le anotó al Real Madrid en el mítico Santiago Bernabéu.

El gol que más disfrutó: "El que le anoté al Real Madrid es el que más me emocionó, el que más sentí. Meter gol en el Santiago Bernabéu es algo especial, es una sensación que no se explica, viviendo eso, es un sueño hecho realidad, con solo pararte en ese estadio... que tiene tanta historia, estar en Europa es algo que desde pequeño soñé".

¿Ya es jugador consagrado?: "Tengo mucho que dar y aprender, tengo que seguir creciendo, esa es mi mentalidad, tuve la bendición de enfrentar a esos equipos (Barcelona, Atlético y Real Madrid), pero sigo pensando que tengo muchas cosas por alcanzar".



¿Está callando bocas?: "No le pongo mente a las críticas, me han ayudado a crecer, el éxito de otro molesta, uno tiene que pensar que cuando vienen esas críticas es porque lo estamos haciendo bien".





Ofertas: "Cuando uno juega con estos equipos te ve todo el mundo, muchos equipos te ven, gracias a Dios he tenido acercamientos con clubes de la MLS, México, e incluso alguno de Asia pero nada interesante, nada que yo pueda tomar en cuenta, estoy cómodo y quiero estar en Europa mucho tiempo, quiero tener éxito aquí; más adelante vamos a ver qué hacemos, pero de momento estoy cómodo".



¿Cambiará de equipo la otra temporada?: "Tengo tres años de contrato más con el Girona FC, estoy en un club que tiene cierto nivel y estoy bien".



Presión por golear en LaLiga: "Sí, quiero meter goles, han pasado un montón de cosas que la gente no sabe; he cambiado de posicion, estoy jugando en la banda, no en mi posición habitual, porque soy delantero, juego de nueve, aparte los minutos en Liga son pocos, en Copa fui titular, tuve mayor posibilidad, me está tocando esa transición, me piden cosas diferentes, estoy en esa posición y me está sirviendo para crecer".



¿Estará con Honduras en la fecha FIFA?: "Creo que sí, si es fecha FIFA no hay ningún problema".