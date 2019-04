Roger Rojas acusa a Jefet Soto de “jugar sucio” presionando los árbitros

Roger Rojas es uno de los buenos extranjeros que ha llegado a Costa Rica en los últimos años y se ha ganado el respeto a base de goles. En las últimas declaraciones brindadas a una radio tica, el catracho ha explotado contra Jafet Soto, DT del Herediano.

Rojas habló de la presión que tiene la Liga Alajuelense por clasificar en la liguilla y fue muy crítico: “Siempre nosotros los extranjeros tenemos presión. Se traen extranjeros de otros países para que marquen diferencia, para que ayuden al equipo, pero la presión es igual en todos mis compañeros. Se nos exigirá un poco más”.

“Es una situación dura la que estamos pasando, pero yo me sigo aferrando a la fe, les digo a mis compañeros que no perdamos la fe ni la esperanza y ahora que se puso más difícil la cosa. Ahora tenemos dos partidos que esperamos ganarlos y después ver lo que pasa. Antes de este duelo (contra Herediano) dependíamos de nosotros pero ahora no, de que pasen otras cosas”.

Este sábado (6:00 pm) la Liga Alajuelense de los catrachos se enfrenta al Sport Herediano y Rojas calentó el partido arremetiendo contra Soto de quien dijo que cuando habla en la previa de los partidos, los árbitros tiemblan y le ayudan a los florences.

El delantero Roger Rojas es uno de los grandes goleadores que ha llegado a Costa Rica. Foto cortesía

“Ojalá que en Heredia pongan buenos árbitros porque Jafet (Soto) habla toda la semana y lo escuchan y le hacen caso. Ahora que me escuchen y que pongan buenos árbitros”, comentó Rojas quien se encontró con el gol el fin de semana y espera seguir con la marca este sábado en la visita al Herediano.

El Ro-Ro no tuvo piedad y le dijo las verdades a Soto: “Cada vez que habla Jafet los árbitros tiemblan, entonces, ahora queremos un buen árbitro. Hay buenos silbantes en Costa Rica pero Jafet Soto (técnico de Herediano) los intimida y esperamos que ahora no lo haga y que gane el que tenga que ganar, el que anote goles. No ensuciemos el fútbol, ni Jafet, ni Roger Rojas, que gane el que haga bien las cosas, no con trampas ni con cizañas”, expresó el nacido en Tegucigalpa.

Y sentencia: “Es un juego bien feo que cuando habla Jafet Soto le ayudan a Jafet, cuando habla la Liga, le ayudan; esto no es fútbol porque en Europa no pasan esas cosas. Hay que cambiar porque la Liga tica es buena y no se merece esas acciones y que gane el que haga las cosas bien, sin excusas y que sea buen partido en Heredia y que gane el mejor”, dijo Rojas.

El catracho se dio tiempo para hablar de la violencia que pasa en los estadios de Honduras y les tiró duro a las barras bravas. “En Honduras las barras están corriendo a los aficionados de los estadios y esperamos que aquí en Costa Rica no se repitan esas cosas aquí en Costa Rica porque tenemos una cultura de que todo lo copiamos y para mí en lo personal no está correcto. Mi corazón está inclinado por el Olimpia, es Olimpia pero sé que las barras están corriendo a los aficionados de los estadio”.

Finalmente alabó al Real España. “Le puedo decir que la barra Ultrafiel es muy buena, apoya, empuja, pero si son atacados por la barra rival la reacción que tienen es de atacar. Eso que no pase porque manchan en el espectáculo. Olimpia hizo un gran partido, ganó ante un buen rival como Real España pero manchan el espectáculo con ese tipo de acciones”.