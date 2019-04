Kevin Álvarez tras no ser considerado en Suecia: "No pido explicaciones, toca seguir trabajando"

Follow @fredyro19

Mientras su equipo Norrkoping se enfrentaba con el Djurgardens por la jornada 5 de la Liga de Suecia, el lateral derecho hondureño Kevin Álvarez atendió a DIEZ y valoró su presente, marcado por la falta de oportunidad en el primer equipo.

"Primeramente voy a respetar las decisiones que él tome, es el entrenador y tengo que acatar órdenes", comentó Kevin sobre Jens Gustafsson, su entrenador.

A ello, el exOlimpia agrega que "siempre me toma en cuenta, la razón por la que quedo fuera de los 18 él la sabrá, no pido explicaciones, toca seguir trabajando fuerte", se limita a decir sobre ese tema.

No sabe si es la adaptación, puesto que realiza los viajes con el primer equipo a cada una de las canchas que visita: "Puede ser, o lo que él piense que me hace falta para ser tomado en cuenta y comenzar a sumar minutos".

Se sincera y expresa que "me preocupa bastante" no jugar "porque tengo aspiraciones en lo personal, aspiro a cosas mejores como estar en la Selección".

Prosigue con su discurso enfocado en la Bicolor: "La mentalidad es estar en la Selección, pero sé que para estar tengo que estar jugando y haciendo las cosas bien, son pocos o contados los que van sin tener participación", acepta.

Kevin reconoce que el frío es extremo en esa parte del mundo, pero asegura que no ha condicionado su adaptación.

Con la mira en la Copa Oro menciona que "los que van es porque se ganaron un cupo y ese estatus, entonces hay que seguir trabajando fuerte para ganarse un puesto y el profe Coito empiece a preguntar por mi persona, pero eso es en base a trabajo", advierte con autocrítica.



"Es duro entrenar y trabajar fuerte y que no tengás la oportunidad de sumar minutos, pero es fútbol y hasta los grandes jugadores cuando cambian equipo tienen que esperar, no es la excepción y hay que seguir trabajando fuerte", deja de manifiesto.



Rematando, desde el estadio Tele2 Arena de Estocolmo, capital sueca en la cual empataron 1-1 por la quinta fecha, Álvarez destacó la calidad del fútbol nórdico.

"El nivel de la Liga es muy competitivo, aquí voy a crecer más como futbolista y persona". Mientras tanto, deberá seguir esforzándose para convencer a Gustafsson para estrenarse como legionario con el Norrkoping.