Emilio Izaguirre confirma que el Celtic sí le preguntó por Alberth Elis

Alberth Elis es uno de los futbolistas más importantes del presente del fútbol hondureño, tanto así que en el mercado invernal pasado fue relacionado con el Fenerbahce turco.

Pero en las últimas un compatriota suyo, Emilio Izaguirre, quien se hizo aún más histórico con el Celtic escocés al ganar su décimo tercer trofeo, desveló que en su momento fue cuestionado por la 'Panterita'.

"Hay muy buenos jugadores, pero ahora falta la parte profesional, aquí hay que olvidarse de todo y ser profesional 24/7 y cuando toque partidos darlo todo", comentó 'Milo' sobre la posibilidad de que algún día los campeones escoceses fichen a un catracho.

El lateral izquierdo de la Selección de Honduras anhela que "ojalá que pronto les den oportunidad" a sus compatriotas "aquí en el Celtic o en otro lado".

Alberth Elis sonó en alguna de las conversaciones de Emilio Izaguirre con los directivos de su equipo Celtic, en donde es uno de los referentes.

Y fue más allá: "De cualquier hondureño que me pregunten voy a hablar bien, si ellos lo miran; el Celtic se ha fijado en muchos, pero no sé qué ha pasado, me han preguntado por Elis y varios, espero que un día firmen dos o tres", expresó.

Una de las primeras veces fue con motivo de las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, donde la Bicolor hizo un gran papel con Elis como figura: "Con los de la Sub-23 siempre están pendientes", confesó.

Alberth Elis, de 23 años y compañero de Emilio en la H desde el proceso a Rusia 2018, está en su tercer torneo con el Houston Dynamo, club con el cual marcó 22 goles en sus primeras dos campañas y ha anotado cuatro en la recién iniciada.