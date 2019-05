Rubilio Castillo: "Tengo un contrato y quiero seguir en el Saprissa"

El delantero hondureño Rubilio Castillo llegó este sábado al país para pasar sus vacaciones con la familia después de disputar la final en el fútbol tico con el Saprissa.



El catracho valoró su aportación al club morado después de recibir pocos minutos en Costa Rica desde la llegada de Walter Centeno y donde marcó siete goles en 17 encuentros que tuvo participación.

"Hicimos un aceptable torneo, a pesar de ser mi primer campeonato en el fútbol tico y de adaptarme y los minutos que tuve hice bien las cosas, trate de aprovechar las oportunidades que me dieron, el próximo torneo llegaré con más ganas para ganar el título", dijo Rubilio Castillo.



Sobre lo que significó para el Saprissa no poder conquistar el título del fútbol tico aseguró. "Nosotros teníamos que hacernos valer en casa y lo desaprovechamos, después el San Carlos se encerró en su casa y son cosas del fútbol, pero ahora debemos pensar en lo que se viene para tratar de ganar el título".

El delantero hondureño llegó junto a su familia de Costa Rica.





Una de las cosas que le han afectado para poder tener mejores números individuales con el Saprissa según el atacante catracho es adaptarse al sistema del entrenador.



"Soy un nueve más posicional, estoy tratando de adaptarme a la filosofía de juego del Pate Centeno, pero sin cambiar mi forma de jugar, él necesita los jugadores idóneos como lo dice él y cuando se juega más directo es cuando me necesita, pero me siento contento y esperando regresar con más fuerza", indicó Castillo.



Y agregó: "Sin general polémica todos los jugadores que estamos en el Saprissa queremos tener más minutos, con las ganas de aportar, en ese sentido a pesar que no se me dieron muchos minutos logre marcar varios goles que ayudaron al equipo a sumar".

El artillero hondureño tiene año y medio más de contrato con los Morados. "Firmé por dos años con el Saprissa, pero estamos a la espera de lo que pueda pasar, sino pues seguir en Saprissa que me siento muy bien, la afición me ha respaldado y es algo increíble el apoyo que me han dado".



Además añadió: "Tengo un contrato, pero eso me hace estar ligado, pero quiero seguir y así está estipulado, espero terminar con el Saprissa porque mi idea es seguir con ellos".



Rubilio Castillo finalizó hablando un poco de la oportunidad de poder estar en el listado final de la Selección de Honduras para la Copa Oro.



"Es un honor y orgullo poder representar el país, cuando me toca venir y jugar con la Selección no lo pienso dos veces, siempre trato de darlo todo para ser alguien importante para mí país", cerró.