"Paté" Centeno: "Que me convenza Rubilio Castillo con goles"

Walter "Paté" Centeno, técnico de Saprissa confirmó que no pretende incorporar otro centro delantero más para el Apertura 2019 en Costa Rica. Su plan es apostar por el hondureño Rubilio Castillo.

Al timonel manudo le preguntaron sobre el futuro del catracho y fue contundente. "Se queda. No he dicho lo contrario".

Le consultaron si está contento con el ataque que tiene y si siente que le hace falta un centro delantero más.

"Ustedes quieren a Rubilio, ustedes (periodistas) lo piden… si traigo otro nueve voy a tener que poner en la banca a Rubilio. Pongámonos de acuerdo. Entiéndanme, se ha dicho mucho al rededor de él, que tiene que jugar, que es goleador y que ha hecho como 200 goles", dijo.

Y añadió: "Si le traigo otro centro delantero, me preguntarán lo mismo que por qué no juega Rubilio, que por qué lo saco. Mejor tener a Rubilio que lleva como 200 goles. Usted lo quiere y lo complazco, se contrató para hacer goles, la afición lo quiere, la prensa lo quiere, él quiere jugar y va a jugar, tiene que hacer goles".

Paté dejó claro que Rubilio tendrá más participación en este torneo. ¿Le falta algo para que termine de convencerlo?

"El que demuestra es él, que me convenza él, con goles. Como dice el dicho; gol mata todo. Si anota va a jugar, si no lo hace, ustedes mismos lo juzgarán. Yo no, lo haré allá adentro", cerró.